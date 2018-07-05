"Kirli havuz ve denizden gözümüze mikrop bulaşabilir"

İSTANBUL (AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Görevlisi Özgür Yaşar, "Eğer hijyenik bir havuzda yüzmüyor veya kirli bir denize giriyor isek çok kolaylıkla gözümüze mikroplar bulaşabilir. Bu nedenle kesinlikle temizliğinden emin olmadığımız sularda serinlememeliyiz." ifadelerini kullandı.

Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada yüzmenin gözlere etkisi hakkında uyarılarda bulundu.

Yüzerken göze mikropların bulaşabileceğine işaret eden Yaşar, "Eğer hijyenik bir havuzda yüzmüyor veya kirli bir denize giriyor isek çok kolaylıkla gözümüze mikroplar bulaşabilir. Bu nedenle kesinlikle temizliğinden emin olmadığımız sularda serinlememeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Göz hastalıklarında hemen tedaviye başlamak önemli"

Dr. Öğretim Görevlisi Yaşar, kızarıklık, batma, çapaklanma gibi belirtiler başladığında öncelikle yüzün bol temiz su ile yıkanması gerektiğinin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Her gün afiyetle içtiğimiz ılık siyah çayın suyu ile göz çevresinin pansumanını yapabiliriz. Temiz bir pamuğu ılıtılmış siyah çayın demi ile ıslatarak göz çevremizi bu pamukla silebiliriz. Siyah çayın antimikrobial özellikleri hastalığı tedavi etmekte veya kontrol altına almakta bize yardımcı olur. Bunun yanında temiz bir suya konulmuş birkaç damla bebe şampuanı da aynı görevi görebilir. Doktora gidene kadar bu yöntemlerle hastalığın ilerlemesini kontrol altına alabiliriz."