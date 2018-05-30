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"Kirli tuzaklara düşmeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 22:56 | Son Güncelleme

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi: "Sekülerizmi o kadar dayatmak istiyorlar ki, siz inancınızı ve kültürünüzü öğretemeyin diye çabalıyorlar. Bu kirli tuzaklara düşmeyeceğiz"

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, "Sekülerizmi o kadar dayatmak istiyorlar ki, siz inancınızı ve kültürünüzü öğretemeyin diye çabalıyorlar. Bu kirli tuzaklara düşmeyeceğiz." dedi.

Selvi, Memur-Sen Ordu Şubesi tarafından Ordu'nun Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in son yıllarda yaptığı çalışmalarla memurun ümidi olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de, memur kesiminin yüzde 70'ini sendikalı yaptıklarını ifade eden Selvi, "Bu başarımızla Avrupa'da, en fazla memur örgütlenmesini ve işçi örgütlenmesini gerçekleştirmiş bir konfederasyonuz. Bu oran, diğer ülkelerde yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişiyor." diye konuştu.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne de değinen Selvi, seçimin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

Ülkelerde yönetimlerin çok önemli olduğunu kaydeden Selvi, şöyle konuştu:

"O yönetime giderken siyasi partiler, seçim beyannameleri yayınlarlar. Bu da bir nevi taahhüttür. Elbette ülkenin geleceği eğitimle şekillenecektir. Eğitime dair bir partinin beyannamesine bakarsanız '1+8+4 sistemiyle eğitimi yeniden yapılandıracağız' diyor. Söylemek istediği 28 Şubat'ı yeniden hortlatmayı planlıyor. Yine bir yandan bakıyorsunuz 'temel eğitimi 8 sene zorunlu hale getirerek mesleki eğitimi bunun dışına çıkaracağız' diyor. Yine bir başka boyutuyla 'karma eğitim dışındaki bütün uygulamaları sonlandıracağız' diyor. Yani kız imam hatip ve kız liseleri gibi okullar gözüne takılmış. 28 Şubat'ın tortularını attık. Bunlara meydanı bırakmamalıyız."

Selvi, din derslerinin kaldırılacağı yönünde de beyanname olduğunu ifade ederek, "Esasında dedikleri din kültürü dersi. Bizim, ilkokul, ortaokul ve liselerde 2 saat verdiğimiz ders. Yani buna bile tahammülü yok. Sekülerizmi o kadar dayatmak istiyorlar ki, siz inancınızı ve kültürünüzü öğretemeyin diye çabalıyorlar. Bu kirli tuzaklara düşmeyeceğiz. Onun için istikrar diyoruz, devam diyoruz. El birliğiyle, güç birliğiyle, şer odaklarının taşıyıcı unsurlarına fırsatı bırakmayacağız." açıklamasında bulundu.

Ordu Memur-Sen Şube Başkanı İsmail Çelenk ise, iftar programında yaklaşık 5 bin kişiyi aynı sofrada buluşturmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

İftar programına, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu Milletvekili adayı Sait İnan, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Bilal İnanlı, daire müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi iftar ordu

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