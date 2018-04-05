’Kırmızı Başlıklı Kız’ Aliağalı miniklerle buluşacak

Çocuklara her dakikası eğlence dolu anlar yaşatan ‘Aliağa’da Bahar Şenliği’ etkinliklerinde bu hafta ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.
Aliağa Belediyesinin çocuklar için hazırladığı, sosyal, kültürel ve eğlence dolu aktivitelerin bol olduğu ‘Aliağa’da Bahar Şenliği’ etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta bir çocuk tiyatrosunu Aliağalı miniklerle buluşturan Aliağa Belediyesi, bu hafta ‘Kırmızı Başlıklı Kız’ adlı oyunu miniklerin beğenisine sunacak. Müzikli Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyun 13.00 ve 15.30 seanslarında Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda kurulan Isıtmalı Şişme Çadırda sahnelenecek.
Oyunun konusu
Bir gün annesi Kırmızı Başlıklı Kız’a ormanda küçük bir kulübede yaşayan büyükannesinin çok hasta olduğunu ve onun için hazırladığı yiyecekleri götürmesini söyler. Kırmızı Başlıklı Kız herkesin tehlikeli olduğunu söylediği orman yoluna tek başına gideceği için heyecanlanır. Ormanda Yolunu kaybeden Kırmızı Başlıklı Kız’ı bir sürpriz beklemektedir.
Aktivitelerin tamamı ücretsiz
Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’ndaki çocuk etkinlikleri tiyatro oyunu ile de sınırlı kalmayacak. Oyun sonrasında sihirbaz, animasyon ve palyaço gösterilerinin yanı sıra yüz boyama aktiviteleri de eğlenceye renk katacak. Etkinlikler sırasında miniklere süt, kek, pamuk helva ve patlamış mısır ikramı yapılacak. Isıtmalı şişme çadırda gerçekleştirilecek etkinliklerin tamamı ücretsiz olacak.
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