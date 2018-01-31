Kırmızı Bülten ile aranıyordu Kocaeli'de yakalandı!

Suriye’de terör örgütü IŞİD adına eylemlere katılan 28 yaşındaki S.S.'nın daha sonra Türkiye’ye kaçarak saklandığı bilgisi üzerine polis çalışma başlattı. Teröristin, Kocaeli’nde bulunduğıu yönünde bir istihbarat çalışması üzerine Kocaeli Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçti. Polis, S.S. olduğundan şüphelendikleri bir kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine S.S. Körfez ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Yapılan ilk incelemede üzerinden M.S. adına düzenlenmiş sahte evraklar çıktı. Ancak detaylı incelemede bu kişinin Rusya doğumlu S.S. olduğu tespit edildi. İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranan S.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)