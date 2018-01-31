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Kırmızı Bülten ile aranıyordu Kocaeli'de yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 15:32 | Son Güncelleme

Suriye’de uzun süre eylemlere katılan ve kırmızı bültenle aranan IŞİD'li terörist Kocaeli’nde yakalandı.

Suriye’de terör örgütü IŞİD adına eylemlere katılan 28 yaşındaki S.S.'nın daha sonra Türkiye’ye kaçarak saklandığı bilgisi üzerine polis çalışma başlattı. Teröristin, Kocaeli’nde bulunduğıu yönünde bir istihbarat çalışması üzerine Kocaeli Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, harekete geçti. Polis, S.S. olduğundan şüphelendikleri bir kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine S.S. Körfez ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

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Yapılan ilk incelemede üzerinden M.S. adına düzenlenmiş sahte evraklar çıktı. Ancak detaylı incelemede bu kişinin Rusya doğumlu S.S. olduğu tespit edildi. İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranan S.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Suriye IŞİD

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bu kahpenin evlatları ülkeye nasıl giriyor bunlar ve bunun gibi ne kadar şerefsiz varsa idam edilmelidir
@hdemirtasl Nasıl girdikleri Belli değilmi
nasıl mı giriyor...yol geçen hanına döndü gümrükler..istanbulda olmayan millet yok..sor bakalım kaç tanesi resmi yolla gelmiş..hem öyle bir iki tane değil sülale boyu gelip yerleşmişler..işe girmişler, iş yeri bile açmışlar..türkmen,özbek, afgan,afrikalı..say say bitmez..
kimse kimseyi kandırmasın beyler, bizler ülkemizi hiç sevmiyormuşuz... her şeye bananeci olmuşuz, bana dokunmayan yılan bin yaşasın olmuşuz, her şeye acıyarak bakmışız, ama inşallah acınacak duruma düşmeyip hatadan bir an önce döneriz... çok uluslu olmak gelecek için hiç iyi değil, ileride ülkemizde bulunan azınlıklar çeteleşecek bunu hiç kimse düşünmüyor mu... Atalarımızın bir sözü var, dağdan gelip bağdakini kovmak gibi... başıboş gezen, ufacık dükkanlarda 10-15 kişi kalan tüm yabancılar tespit edilip ülkelerine bakılmaksızın sınır dışında kurulan yerlere gönderilmeli...
say say bitmez İstanbulda 72 millet var şimdi burada saymaya kalksam yer sığmaz.Türkler ve gerçek İstanbullular harici herkez sınır dışı edilmelidir.İstanbula yurtiçinden giriş ve çıkışlar pasaportla olsaydı böyle olmazdı.
tamam turkler ve hakiki istanbul u lari yarin sececem kardeşim çok haklisin
madalya takıp bırakırlar
genel evi giren cikan beli değil
Ülkemize gireni ve çıkanı bir türlü kontrol altına alamıyoruz.
Allah bütün teröristlerin belasını versin... Allah cehaleti kahretsin...
öso nun içi bunlardan dolu sınır disinda mehmet cikle kolkola savaşıyor lar.
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