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Kırmızı halıda sığınmacılarla birlikte yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 02:09 | Son Güncelleme

Fransa'da sığınmacıları kaçak yollarla sınırdan geçirdiği için 4 ay hapis cezasına çarptırılan çiftçi Cedric Herrou, Cannes Film Festivali'nde sığınmacılarla birlikte kırmızı halıda poz verdi

CANNES (AA) - Sığınmacıları sınırdan kaçak yollarla geçirdiği için 4 ay hapis cezasına çarptırılan Fransız çiftçi Cedric Herrou, Cannes Film Festivali'ne sığınmacılarla gelerek kırmızı halıda birlikte yürüdü.

Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde yarışma dışı kategorisinde, Michel Toesca'nın yönettiği Libre (Özgür) belgeselinin gösterimi yapıldı.

Eylül ayında gösterime girecek belgeselde sığınmacılara yardım amaçlı faaliyetleri ele alınan zeytin üreticisi Herrou, gösterime Eritre, Sudan ve Afrika ülkelerinden Fransa'ya kaçak yollarla geçen sığınmacılarla gelerek kırmızı halıda fotoğrafçılara poz verdi.

Gösteri öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Herrou, festivalin yapıldığı Cannes kenti ve Cote d'Azur bölgesinin gösteri, zenginlik ve lüks yaşamı akla getirdiğini kaydederek, "Siyahilerin kovulması, ırkçılık, Cote d'Azur'un bütün kokuşmuş taraflarını festivale getiriyoruz ve bu haliyle İçişleri Bakanı'nı öfkelendiriyor, valiyi rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığı vermemden ötürü memnunum." şeklinde konuştu.

Sığınmacılar için Fransa'dan İtalya'ya ana geçiş noktasında bulunan Roya Vadisi'nde oturan 38 yaşındaki Herrou'nun sığınmacıların bölgeden geçişlerine ve Fransa'da barınmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle açılan dava Fransız kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Sığınmacıların sınırdan geçmesine yardım eden ve 50 kadar Eritreliyi devlet demiryollarına ait eski bir binaya yerleştirerek yasaları ihlal etmek suçundan yargılanan Herrou, savcının suçlamalarını kabul etmiş ve "Evet mültecilere yardım ettim çünkü o insanların problemi vardı. Evet yaptım çünkü yardım etmem gerekiyordu. İnsanlar otoyol üzerinde ölüyordu. Acı çeken aileler vardı. Sınırları yerleştiren fakat sonuçlarıyla uğraşmayan bir devlet var." şeklinde konuşarak dünya kamuoyunda dikkati çekmişti.

Herrou hakkında Fransız kanunlarındaki "dayanışma kabahati" suçundan çok sayıda dava açılırken, geçen yaz hakkında 4 ay hapis cezası verilmişti. Şubat ayında ise mahkeme, sığınmacılara yasa dışı yardım ettiği gerekçesiyle Herrou'yu 3 bin avro para cezasına çarptırmıştı.

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70 cannes film festivali Cedric Herrou sığınmacılar

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