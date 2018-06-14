Kırmızı ışık ihlali drone ile tespit edildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun takibi amacıyla drone ile yapılan denetimlerde, kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen sürücüye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla karayollarında oluşabilecek yoğunluğun kontrol edilmesi ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla bir dizi tedbir alındı.
Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan güzergahta olması nedeniyle karayollarındaki trafik denetimleri sıklaştırılan kentte, başta Çorum-Samsun ve Çorum-Ankara karayolları olmak üzere yoğun trafik akışının yaşanacağı bölgelerde drone ile havadan denetim gerçekleştirildi.
Trafik denetimlerinde kullanımı yaygınlaştırılan drone, ekiplerin "havadaki gözü" haline geldi.
Çorum-Ankara karayolunun girişindeki denetimde, Yaydiğin kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen bir sürücüye 206 lira para cezası verildi.
Denetim noktasında cezası tebliğ edilen sürücü, kırmızı ışıkta geçmediğini iddia etse de drone tarafından kaydedilen görüntülerde ışık ihlali yaptığı gözlendi.
Yetkililer, bayram tatili boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, sürücüleri trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiği konusunda uyardı.
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