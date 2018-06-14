Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da, Ramazan Bayramı kapsamında karayollarında yapılan denetimler sırasında kırmızı ışıkta geçen araçlar drone ile tespit edildi.

​Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı personeli, Ramazan Bayramı nedeniyle sürücülere yönelik trafik kontrolü yaptı. Ekipler, sürücüler trafik kurallarına uymaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıldı. Çorum- Ankara yolu Yaydiğin kavşağında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen kontrollerde ise drone kullanıldı. 10 dakika içinde kırmızı ışık ihlali yapan üç araç, drone tarafından tespit edildi. Durdurulan sürücülerden birisine trafik polisi, “Beyefendi drone sizin kırmızı ışıkta geçtiğinizi tespit etti. Ehliyet ve ruhsatınızı rica ediyorum. Lütfen bundan sonra daha dikkatli araç kullanmanızı rica ediyoruz” dedi.

Gazeteciler de sürücüye "Kırmızı ışıkta geçmişsiniz drone sizi tespit etti. Kırmızı ışıkta geçtiğinizin farkında mısınız?” diye sordu. Sürücü ise, “Evet farkındayım. Peki, şimdi ne olacak, bana polis kaç para ceza kesecek” diye cevap verdi. Kırmızı ışıkta geçen sürücülere 206 TL, para cezası uygulandı.

Halk otobüsü sürücüsü de kırmızı ışıkta geçince drone tarafından tespit edildi. Kendisini durduran polislere de "Suç, bende değil, yapılan kavşak hatalı. Türkiye’nin neresine giderseniz gidin böyle kavşakları zor görürsünüz" diyerek kendisini savundu.