Kırmızı ışıkta geçen yayaya patlayan EDS sosyal medyada esprilere neden oldu

Bilecik’te geçtiğimiz günlerde faaliyete giren EDS’nin, araç yolunda kırmızı ışıkta geçen bir yayaya da patlaması sosyal medyada esprilere neden oldu.
Bilecik kent giriş ve çıkışlarının yanı sıra şehir merkezinde de geçtiğimiz gün devreye giren Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) bir çok sürücünün canını yakarken, EDS kırmızı ışıkta geçen bir yayaya da patladı. Eski Belediye kavşağı önündeki yolda bulunan EDS’nin önünde vatandaş kırmızı ışıkta geçerken, sistem plakayı almak için kırmızı ışık patlattı. Bu anlar yayanın arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Yaşanan bu olay sosyal medyada eğlence konusu olurken, "Artık EDS’ler insanlara bile patlıyor ama plakamız yok ceza nereye gelecek" esprilerine neden oldu.
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