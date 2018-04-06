Kırmızı kategorideki terörist 47 günlük yuvayı yıkmış

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde etkisiz hale getirilen ve Aranan Teröristler Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan terör örgütü PKK'nın sözde Erzurum saha sorumlusu Medeni Sayılgan'ın, 8 yıl önce Osmaniye'de bir lojmana düzenlediği roketatarlı saldırıda 23 yaşındaki teğmen eşi Pınar Akdağ'ı 47 günlük evli iken şehit etmesi örgütün kanlı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Pülümür ilçesi kırsalında, önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, kadın ve çocuk ayırt etmeksizin sivilleri dahi hedef almaktan çekinmeyen eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen ve örgütün sözde Erzurum grubu mensubu olan 7 teröristin katıldıkları eylemlere ilişkin güvenlik güçlerinin araştırması sürüyor.

Bir çok eyleme katılan ve İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Soro Amed" kod adlı Mehmet Reber Çetin ve "Harun Munzur" kod adlı Maşallah Malazgirt'in de bulunduğu teröristlerden özellikle aynı listenin kırmızı kategoride bulunan ve 25 yıl önce örgüte katılan "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan'ın (40) birçok terör eyleminin faili olduğu anlaşıldı.