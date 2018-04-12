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Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:32 | Son Güncelleme

Kırmızı listede yer alan PKK'nın sözde Amanos saha sorumlusu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet'in 6 Nisan'da etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın Terör Arananlar Kırmızı Liste’de yer alan, 'Toros' telsiz kodunu kullanan sözde Amanos Saha Genel Sorumlusu 1974 Batman doğumlu Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet’in 6 Nisan 2018 tarihinde Jandarma Özel Harekat timleri ile Güvenlik Korucularının yanı sıra hava destekli gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur" operasyonunda 5 terörist ile birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Etkisiz hale getirilen grubun ise PKK/KCK'nın sözde Dörtyol grubu olduğu belirlendiği ve diğer 5 teröristin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Seyithan Sinet’in 2014 yılından beri Amanoslar’da faaliyet gösterdiği ve birçok eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

seyit

SİNET'İN YER ALDIĞI TERÖR EYLEMLERİ

Terörist grubun; 17 Ekim 2014 tarihinde İskenderun ilçesinde orman yolu yapımını üstlenen şirkete ait ekskavatörün kundaklama sonucu yakılması, 30 Temmuz 2015 tarihinde Arsuz ilçesinde Kisecik 220. Hava Radar Kıta Komutanlığına silahlı saldırı gerçekleştirilmesi, 2 Ağustos 2015 tarihinde Arsuz ilçesinde Kisecik 220. Hava Radar Kıta Komutanlığının elektrik ihtiyacını sağlayan elektrik trafosunun patlatılması sonucu yüksek gerilim hatlarının devrilmesi, 4 Ağustos 2015 tarihinde İskenderun ilçesinde arazideki Jandarma Asayiş Komando Bölüğüne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesi, 11 Ağustos 2015 tarihinde İskenderun ilçesinde patlayıcı madde ile yüksek gerilim hattına sabotaj eyleminin gerçekleştirilmesi, yüksek gerilim hattını kontrolü ve onarımı için bölgede bulunan TEİAŞ ekiplerinin döşenen EYP’ye basması sonucu 2 kişinin yaralanması, 15 Ağustos 2015 tarihinde Belen İlçe Jandarma Komutanlığına silahlı saldırı gerçekleştirilmesi, 29 Ağustos 2015 tarihinde Payas ilçesinde su borularının sabotaj sonucu patlatılması, 28 Eylül 2015 tarihinde Dörtyol ilçesinde GSM Baz istasyonunun sabotaj sonucu patlatılması, 1 Mart 2016 tarihinde Payas ilçesinde yüksek gerilim hattına yönelik sabotaj eyleminin gerçekleştirilmesi, 15 Mart 2016 tarihinde Hassa ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında EYP’nin patlatılması, 11 Haziran 2016 tarihinde Payas ilçesinde arazide mayının patlaması sonucu Özel Kuvvetler Tabur Komutanı Piyade Yarbay Yakup Kutman’ın yaralanması, 11 Temmuz 2016 tarihinde Dörtyol ilçesinde internet verici direğine yönelik sabotaj eyleminin gerçekleştirilmesi, 14 Ekim 2016 tarihinde Hassa ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda mühimmat ve teçhizatın ele geçirilmesi, devamında Hatay JÖH’de görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Akdaş’ın yaralanması, 25 Ekim 2016 tarihinde Dörtyol ilçesinde bulunan taş ocağı şantiyesindeki 1 iş makinesi ile 11 kamyonun yakılması, 9 Haziran 2017 tarihinde İskenderun ilçesinde Jandarma Asayiş Komando Bölüğüne yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesi, 17 Ağustos 2017 tarihinde İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda arazideki jandarma birliklerine ateş açılması sonucu Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz’in şehit edilmesi, 19 Ekim 2017 tarihinde Samandağ ilçesinde Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmesi, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda Dörtyol Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ün’ün yaralanması, 27 Şubat 2018 tarihinde Dörtyol ilçesinde vatandaşlara ait motosikletin gasp edilmesi eylemlerini gerçekleştirdiği ifade edildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet M-16 tüfek, 4 adet Kalaşnikof tüfek, 4 adet el bombası, silahlara ait çok sayıda mühimmat, 6 adet sırt çantası ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilirken Wedat-Amed kod adlı Seyithan Sinet'in üzerinden çıkan listede, 2017 yılı içerisinde Suriye'den kuryeler vasıtası ile gönderilen yüklü miktardaki Amerikan dolarının sözde eyaletlere dağıtıma ilişkin bilgilerin yer aldığı bildirildi.

SEYİT

AMANOS'TA 18 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Hatay’ın Amanoslar bölgesinde yılbaşından beri gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında ölü olarak ele geçirilen terörist sayısının ise 18 olduğu belirtildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
seyithan sinet PKK Amanos terör TSK

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ateşi bol meşe kömüründen olsun .yarabbim.şeytan babasıylan yanarlar artık.
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