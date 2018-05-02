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Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı! İşte o görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 14:17 | Son Güncelleme

Siirt-Eruh operasyonlarında sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal'ın güvenlik güçleri tarafından teslim alındığı anın görüntüsü ortaya çıktı.

TSK tarafından Siirt'te yapılan operasyon sonucunda kırmızı bültenle aranan bir terörist ele geçirilmiş ve Genelkurmaydan yapılan açıklamada bu ismin Malik kod adlı Osman Özonal olduğu kaydedilmişti.

SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Özonal'ın yakalanma görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Aynı operasyonda iki terörist de ölü olarak ele geçirilmişti.

Teröristle beraber iki AK-47 piyade tüfeği ile mermiler, iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Siirt TSK terörist Malik osman özonal

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
KOMUTANIM NEDEN TEK BIR MERMI KAFASINA SIKMADIN SIMDI BIZ BU teröriste OMUR BÜYÜ BAKACAZ bu adam bilgi verse ne olur vermesen de olur
yürü git la beyinsiz faşo
hdp,nin cumhurbaşkanı adayı
rehin almak yok bam bam bam...
sıkın kafasına atın bidereye bu hainleri beslemek zoruma gidiyor.
SATILMIŞ İBLİSLER.
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