Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı! İşte o görüntüler

TSK tarafından Siirt'te yapılan operasyon sonucunda kırmızı bültenle aranan bir terörist ele geçirilmiş ve Genelkurmaydan yapılan açıklamada bu ismin Malik kod adlı Osman Özonal olduğu kaydedilmişti.
SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI
Özonal'ın yakalanma görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Aynı operasyonda iki terörist de ölü olarak ele geçirilmişti.
Teröristle beraber iki AK-47 piyade tüfeği ile mermiler, iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirildi.
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