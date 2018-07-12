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Kırmızı listedeki terörist Sefer Açar öldürüldü! İçişleri Bakanlığı duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 08:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "kırmızı" kategoride aranan terörist Welat Gever kod adlı Sefer Açar öldürüldü. Açar'ın 1998 yılında Kuzey Irak operasyonu sırasında Skorsky helikopterinin düşürülerek 15 askerin şehit edilmesinin faili olduğu öğrenildi. Teröristin üzerinden 20 yıl önceki saldırıda şehit olan pilotun naaşından aldığı para çıktı.

İçişleri Bakanlığı "kırmızı" kategoride aranan terörist Welat Gever kod adlı Sefer Açar adlı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"'Kırmızı’ kategoride aranan terörist, Welat Gever (K) Sefer Açar etkisiz hale getirilmiştir.

Bitlis’in Hizan İlçesi’ne bağlı Koçyiğit Köyü bölgesinde 28 Haziran 2018 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca icra edilen operasyonda, Terör Arananlar Listesinde “KIRMIZI” kategoride yer alan PKK/KCK terör örgütünün Sözde Garzan Eyaleti sorumlusu Welat Gever (K) Sefer Açar’ın da bulunduğu (10) terörist, operasyon sonucu etkisiz hale getirilmiştir.

sefer açar kırmızı liste

20 YIL SONRA ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMI ALINDI

Etkisiz hale getirilen Sefer Açar, 1998 yılında Irak’ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi Jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olup 20 yıl sonra etkisiz hale getirilmiştir.

CEBİNDEN ŞEHİDİN PARASI ÇIKTI

“KIRMIZI” kategoride aranan Welat Gever (K) Sefer Açar’ın üzerinden çıkan 1998 yılında tedavülde olan (500.000) TL paranın üzerinde “herkoda düşürülen helikopterin Pilotun Parasıdır 11-27-1998” şeklinde not alındığı tespit edilmiştir.

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27 Kasım 1998 tarihinde Irak’ın kuzeyinde operasyon esnasında Skorsky tipi Jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği; (Jandarma Pilot Üsteğmen Erdem ÖZTÜRK, Jandarma Pilot Üsteğmen Oğuz KILIÇ, Jandarma Asteğmen Gökhan KÖSE, Jandarma Astsubay Üstçavuş Mithat AKÇA, Uzman Çavuş Mustafa DUMAN, Jandarma Çavuş Savaş GÜREL, Jandarma Çavuş Ömer KIZILKAYA, J.Er Erol KIVRAK, J.Er Yusuf GÖLEN, J.Er Yusuf TANBOĞA, J.Er Şenol ÖZBAY, J.Er İshak SAĞLAMLI, J.Er Levent YABANGÜLÜ, J.Er Emin ÇELİK, J.Er Ersin AKAY isimli üç subay, bir astsubay ile onbir erbaş ve er, J.Er Engin YAŞAR isimli bir er de yaralı) terör saldırısı sonucu olay bölgesinden alınan bu paranın, terörist Welat Gever (K) Sefer Açar tarafından olayın hatırası olarak yaklaşık (20) yıldır saklandığı anlaşılmıştır.

Welat Gever (K) Sefer Açar isimli teröristin; (7) Adet Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, (1) Adet Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, (2) Adet Kasten Öldürme, (5) Adet Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, (1) Adet Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirmek, (1) Adet Tesislere zarar verme, (1) Adet Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme suçlarından dolayı toplam (18) suçtan arandığı tespit edildi.
Welat Gever (K) Sefer Açar’ın da arasında bulunduğu 10 teröristin etkisiz hale getirilmesi ile 20 yıl önce gerçekleştirilen saldırıdaki 15 şehidin intikamı alınmış oldu."

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kırmızı liste Sefer Açar

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ALLAH mekanını cehennem eylesin amin. devletimizin elleri dert görmesin
Dolar gece 5 tl oldu haberiniz var mi???
@gorbacov87 sanane
Böyle intikam olmaz şimdi intikam alma zamanı bu teröristin ailesini her bir şehit için minimum 20 yıldan hapse atacaksın ve bütün mal varlıklarına el koyup şehit yakınlarına pay edeceksin emekli ise emekli maaşları sigortalıysa sigortaları iptal olacak hapis cezası bitiren olup çıkan olursa vatandaşlıkdan düşürüp sınır dışı suriye tarafına göndereceksin bak bakalım pkk diye bir şey kalıyormu bu teröristlerin canı değil malı kıymetli
1981 doğumlu.. 2018 de cehenneme odun oldu.. 37 yıl dünyada yaşadı.. 15 yaşında pkk katılmıştır ortalama.. 22 yıl dağlarda mağaralarda domuz gibi korku içinde tetikte yaşadı.. tabi buna da yaşamak denirse...
bunların sıfatları hepmi bozuk olur ..insana benzamiyorlar ateşi bol olsun
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