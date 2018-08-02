Kirpi Diken sağlığına kavuştu

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Başakşehir’de vatandaşların ihbarı üzerine bulunan ve Diken adı verilen kirpi sağlığına kavuştu.
Başakşehir 5. Etap Mahallesi’nde vatandaşların ihbarı üzerine bulunan kirpi, Başakşehir Belediyesi sağlık ekiplerince alınarak Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildi. 2 gün süren tedavinin ardından son kontrolleri yapılarak doğal yaşamına bırakılan Diken'e damar yolu açılarak serum tedavisi ile vitamin ve mineral takviyesi yapıldı.
“KONSERVE VE KEDİ MAMASINI ÇOK SEVDİ”
Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde görev yapan çalışanlar, güneş çarpması sonucu halsiz ve yorgun kalan kirpiye Diken adını verdiklerini söyledi. Diken'i konserve ve kedi mamasıyla beslediklerini belirten çalışanların kirpinin yiyecekleri çok sevdiğini dile getirdi.
(FOTOĞRAF)
ABD ile yaptırım krizine Ankara'dan flaş açıklama
Kan donduran ölüm! Tuvalet fırçası gözüne girdi
Gaziantep'deki gümrük kapısı yakınında patlama sesi!
Alaska Körfezi'ndeki sır çözüldü!
Yavru kedi ayakları kesilerek öldürüldü
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
ABD'nin skandal yaptırım kararına Ankara'dan art arda tepkiler
Bu köyün namı NASA'ya kadar uzandı! Çobanı bile üniversite mezunu
Abdulkadir Selvi yazdı... Erken seçim mi geliyor? Ankara bu ihtimali konuşuyor
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Profesyonel turist Tanay işine başladı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum