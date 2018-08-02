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Kirpi Diken sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 15:35 | Son Güncelleme

İSTANBUL Başakşehir’de vatandaşların ihbarı üzerine bulunan ve Diken adı verilen kirpi sağlığına kavuştu.

Kirpi Diken sağlığına kavuştu

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Başakşehir’de vatandaşların ihbarı üzerine bulunan ve Diken adı verilen kirpi sağlığına kavuştu.

Başakşehir 5. Etap Mahallesi’nde vatandaşların ihbarı üzerine bulunan kirpi, Başakşehir Belediyesi sağlık ekiplerince alınarak Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edildi. 2 gün süren tedavinin ardından son kontrolleri yapılarak doğal yaşamına bırakılan Diken'e damar yolu açılarak serum tedavisi ile vitamin ve mineral takviyesi yapıldı.

“KONSERVE VE KEDİ MAMASINI ÇOK SEVDİ”

Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde görev yapan çalışanlar, güneş çarpması sonucu halsiz ve yorgun kalan kirpiye Diken adını verdiklerini söyledi. Diken'i konserve ve kedi mamasıyla beslediklerini belirten çalışanların kirpinin yiyecekleri çok sevdiğini dile getirdi.

(FOTOĞRAF)

Kirpi Diken sağlığına kavuştuKirpi Diken sağlığına kavuştuKirpi Diken sağlığına kavuştu

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