HABER

Kırsal Kalkınma Projeleri Toplu Açılış Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 17:37 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: (2) "Bugünlerde 'Tamam' diye bir kampanya yapıyorlar sanal alemde. Sanalla yalanla dolanla bu işler olmaz. Sonuç sanal alemde alınmaz. İktidarın adresi sandıktır, sanal alem değildir. Sanal oylamayla iktidar olunmaz" - "Biz, toprağına ve bayrağına gönülden bağlı bir milletiz. Askerlik ve çiftçilikle Anadolu'yu kendimize yurt edindik. Tarihte bizi bu topraklardan çıkarmaya çalışan hiçbir güç başarılı olamadı. Bundan sonra da ne bayrağımızı yere düşürürüz ne de toprağımıza ayak bastırırız" - "2002'de 145 bin ton sertifikalı tohum üretimi yapılıyordu, bugün bunu 7 kat artırdık. Sertifikalı tohumda Türkiye ihracatçı konuma geldi. 79 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Yeter mi? Yetmez. Türkiye tarımda, hayvancılıkta lider ülke oluncaya da kadar durmak yok, yola devam"

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Bugünlerde 'Tamam' diye bir kampanya yapıyorlar sanal alemde. Sanalla yalanla dolanla bu işler olmaz. Sonuç sanal alemde alınmaz. İktidarın adresi sandıktır, sanal alem değildir. Sanal oylamayla iktidar olunmaz." dedi.

Yıldırım, Akyazı'daki "10 Adet Kırsal Kalkınma Projesi Toplu Açılış ve 250 bin Düve Projesi İlk Teslim Töreni"ndeki konuşmasında, bazılarının "Köyler boşaldı, hayvancılık nasıl arttı?" dediklerini anımsattı.

Hayvancılık yapma anlayışının değiştiğini belirten Yıldırım, eskiden besi çiftliklerinin olmadığını artık aile-köy hayvancılığından işletme anlayışına geçildiğini söyledi.

Yıldırım, bunun artık ticari bir iş olarak görülmeye başladığına işaret ederek, "Ölçek büyüdü, ölçek büyüyünce her yerde yok ama sonunda artış gerçekleşmiş oldu. 16 yıldır kalkınmamızın anahtarı olarak tarımı ve hayvancılığı gördük, desteklemeyi de kendimize hedef olarak koyduk." ifadesini kullandı.

"Biz, toprağına ve bayrağına gönülden bağlı bir milletiz" diyen Yıldırım, "Askerlik ve çiftçilikle Anadolu'yu kendimize yurt edindik. Tarihte bizi bu topraklardan çıkarmaya çalışan hiçbir güç başarılı olamadı. Bundan sonra da ne bayrağımızı yere düşürürüz ne de toprağımıza ayak bastırırız." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, bunca saldırıya ve ihanete rağmen, bu topraklarda tutunulmasının sırrının "memleket sevdası" olduğunu söyledi. Hükümet olarak, ülkenin geleceği için toprağın zenginliklerinin önemini bildiklerine işaret ederek, o yüzden göreve başladıkları ilk günden beri tarım sektörünün ve hayvancılığın gelişmesi için büyük gayret gösterdiklerini kaydetti.

Bütün tarımsal hasılanın 24 yıl önce 24 milyar olduğunu, bugün de 60 milyar dolarlara çıktığını anımsatan Yıldırım, tarımda yapılan ihracat rakamlarına ilişkin örnekler verdi.

Yıldırım, birçok kalemde desteklerinin bulunduğunu, geçen yıl başlattıkları yeni bir uygulamanın olduğunu hatırlatarak, "Bu destekleri parça pinçik vermek yerine, yılda 2 sefer mart ve ekim aylarında verelim dedik. Böylece vatandaşımız aldığından bir şey öğrensin." dedi.

- "79 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz"

Mazot desteğine de değinen Yıldırım, "Ancak gübredeki destek şeklini tekrar gözden geçiriyoruz. Daha etkin nasıl yapabiliriz, buradaki birtakım kaçaklara, istismarlara nasıl mani oluruz, bunun çalışmalarını yapıyoruz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, hayvanların takibi için küpeleme sistemi olduğunu anımsatarak, "Türkiye'de 2002'de 145 bin ton sertifikalı tohum üretimi yapılıyordu, bugün bunu 7 kat artırdık. Sertifikalı tohumda Türkiye ihracatçı konuma geldi. 79 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Yeter mi? Yetmez. Türkiye tarımda, hayvancılıkta, gıdada lider ülke oluncaya da kadar durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.

Son 16 yılda tarıma, hayvancılığa ve çiftçiye yapılan yatırımları hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bugün bereketli topraklar üzerinde gözünü geleceğe çeviren, gelecek hedefleri yapan hemşehrilerimiz, çiftçilerimiz var. Şu anda çiftçilerimiz, Ziraat Bankasından aldığı krediyi yüzde 99 oranının üzerinde geri ödüyorlar. Erzincan'da kredi dönüş oranı yüzde 99,9. Kooperatiflerde de yüzde 95,5 geri ödeme var. 2010'dan bu tarafa üreticilere 0 faizle hayvancılık desteği veriyoruz. Şimdiye kadar 2 bin 563 kişiye 105 milyondan fazla destek ödemesi yapılmış."

- "Milliyetçi, ülkücü kardeşlerime teşekkür ediyorum"

Başbakan Yıldırım, ülkede yeni bir döneme geçildiğine dikkati çekerek, yönetim sisteminde değişiklik yapıldığını söyledi.

Bu değişikliğin nedenlerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"17-25 Aralık, Gezi olayları, cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşananlar, parti kapatmalar. Bunlar hep daha dünün AK Parti iktidarının karşılaştıkları. 28 Şubat, 12 Eylül, 1960 ihtilali, 1971 muhtırası yani son 60 yılda bu ülkenin başına gelmedik kalmadı. Ne oluyor? Milli irade örseleniyor, sürekli milli iradeye saldırı var. İşte bunlar olmasın, vatandaşımız doğrudan demokrasiye geçsin, dolaylı değil. O yüzden de 16 Nisan'da bir anayasa değişikliği gerçekleştirdik."

Yıldırım, anayasa değişikliğinde, "Cumhur İttifakı" altında seçime gittikleri MHP ile beraber yola çıktıklarını belirterek, "Ben bu vesileyle mesele, memleket meselesi olunca gerisi teferruattır diye bizimle birlikte yol yürüyen milliyetçi, ülkücü kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

24 Haziran'ın 16 Nisan halk oylamasında verilen kararın uygulaması olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz geleceğiz, oluru alacağız, vatandaş kararını da seçimini de yapacak. Vatandaşın verdiği karar başımızın tacıdır. Türkiye, nereden nerelere geldi. Bu seçimin bir özelliği var. Bu seçimin özelliği, burada ilk defa hem hükümet seçimi yapılıyor hem milletvekilliği seçimi yapılıyor. Bu sistem herkesi terbiye ediyor. Yavaş yavaş herkes, birbirine benzemeyenler bile bir araya geliyor. Benzemezler ittifakı da var. Cumhur İttifakı var belli, milletin bekası, ülkenin huzuru, barışı, kardeşliği, iç ve dış tehditlere karşı bir yol arkadaşlığı. Tabi, onlara da başarılar diliyoruz, siyaset bir yarıştır."

- "Sonuç sanal alemde alınmaz"

Yıldırım, vatandaşlardan son 16 seneye bakıp, gelecek 5 senenin kararını vermelerini istediklerini bildirdi.

Buradaki kararın "devam" yönünde olması durumunda hizmetlerin artarak devam edeceğinin altını çizen Yıldırım, şunları belirtti:

"Bugünlerde 'Tamam' diye bir kampanya yapıyorlar sanal alemde. Sanalla yalanla dolanla bu işler olmaz. Sonuç sanal alemde alınmaz. İktidarın adresi sandıktır, sanal alem değildir. Sanal oylamayla iktidar olunmaz. İnşallah yeni sistemin ilk seçiminde de cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. İçeride ve dışarıda ülkemizin hızını kesmeye çalışanlara da en güzel cevabı 24 Haziran'da vereceğiz. 'Seçim kazanmak' diye bir dertleri yok, Recep Tayyip Erdoğan insin de ne olursa olsun. Bu kadar. Bu ülkeye bu kadar zulüm olur mu kardeşim? Tayyip Erdoğan'ı dışarıdakiler de hazmedemiyor, onu anlayabiliriz. Niye anlarız? Çünkü biz bağımsız bir dış politika izliyoruz. 'Bölgede iş yapacaksanız, sınırları değiştirecekseniz, yeni ülkeler, yeni şer kuşakları oluşturacaksanız buna Türkiye izin vermez' diyen bir Recep Tayyip Erdoğan, bir AK Parti iktidarı var."

(Sürecek)

Evinden çantalar dolusu para ve mücevher çıktıEvinden çantalar dolusu para ve mücevher çıktı
Muharrem İnce'den olay sözlerMuharrem İnce'den olay sözler
Fatih Portakal'dan canlı yayında Erdoğan'a çağrıFatih Portakal'dan canlı yayında Erdoğan'a çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhur ittifakı çiftçilere yapılan destekler Erzincan'da 250 Bin Düve Projesi İlk Teslim Töreni

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran açıklaması!

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran açıklaması!

Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız

Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan iş adamı görünümlü organize çete çökertildi

Ankara'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan iş adamı görünümlü organize çete çökertildi

Bakan Özhaseki: İmar barışından gelen para, deprem için belediyelere kredi olacak

Bakan Özhaseki: İmar barışından gelen para, deprem için belediyelere kredi olacak

CNN Türk’te deprem: Ana haber spikeri Duygu Demirdağ istifa etti

CNN Türk’te deprem: Ana haber spikeri Duygu Demirdağ istifa etti

Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

Genel af mı geliyor? Devlet Bahçeli'den erken seçim öncesi genel af açıklaması

Genel af mı geliyor? Devlet Bahçeli'den erken seçim öncesi genel af açıklaması

Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milyonlarca liralık gaspın şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.