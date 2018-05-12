Kırsal Kalkınma Projeleri Toplu Açılış Töreni

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Bugünlerde 'Tamam' diye bir kampanya yapıyorlar sanal alemde. Sanalla yalanla dolanla bu işler olmaz. Sonuç sanal alemde alınmaz. İktidarın adresi sandıktır, sanal alem değildir. Sanal oylamayla iktidar olunmaz." dedi. Yıldırım, Akyazı'daki "10 Adet Kırsal Kalkınma Projesi Toplu Açılış ve 250 bin Düve Projesi İlk Teslim Töreni"ndeki konuşmasında, bazılarının "Köyler boşaldı, hayvancılık nasıl arttı?" dediklerini anımsattı. Hayvancılık yapma anlayışının değiştiğini belirten Yıldırım, eskiden besi çiftliklerinin olmadığını artık aile-köy hayvancılığından işletme anlayışına geçildiğini söyledi. Yıldırım, bunun artık ticari bir iş olarak görülmeye başladığına işaret ederek, "Ölçek büyüdü, ölçek büyüyünce her yerde yok ama sonunda artış gerçekleşmiş oldu. 16 yıldır kalkınmamızın anahtarı olarak tarımı ve hayvancılığı gördük, desteklemeyi de kendimize hedef olarak koyduk." ifadesini kullandı. "Biz, toprağına ve bayrağına gönülden bağlı bir milletiz" diyen Yıldırım, "Askerlik ve çiftçilikle Anadolu'yu kendimize yurt edindik. Tarihte bizi bu topraklardan çıkarmaya çalışan hiçbir güç başarılı olamadı. Bundan sonra da ne bayrağımızı yere düşürürüz ne de toprağımıza ayak bastırırız." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, bunca saldırıya ve ihanete rağmen, bu topraklarda tutunulmasının sırrının "memleket sevdası" olduğunu söyledi. Hükümet olarak, ülkenin geleceği için toprağın zenginliklerinin önemini bildiklerine işaret ederek, o yüzden göreve başladıkları ilk günden beri tarım sektörünün ve hayvancılığın gelişmesi için büyük gayret gösterdiklerini kaydetti. Bütün tarımsal hasılanın 24 yıl önce 24 milyar olduğunu, bugün de 60 milyar dolarlara çıktığını anımsatan Yıldırım, tarımda yapılan ihracat rakamlarına ilişkin örnekler verdi. Yıldırım, birçok kalemde desteklerinin bulunduğunu, geçen yıl başlattıkları yeni bir uygulamanın olduğunu hatırlatarak, "Bu destekleri parça pinçik vermek yerine, yılda 2 sefer mart ve ekim aylarında verelim dedik. Böylece vatandaşımız aldığından bir şey öğrensin." dedi. - "79 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz" Mazot desteğine de değinen Yıldırım, "Ancak gübredeki destek şeklini tekrar gözden geçiriyoruz. Daha etkin nasıl yapabiliriz, buradaki birtakım kaçaklara, istismarlara nasıl mani oluruz, bunun çalışmalarını yapıyoruz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, hayvanların takibi için küpeleme sistemi olduğunu anımsatarak, "Türkiye'de 2002'de 145 bin ton sertifikalı tohum üretimi yapılıyordu, bugün bunu 7 kat artırdık. Sertifikalı tohumda Türkiye ihracatçı konuma geldi. 79 ülkeye tohum ihracatı yapıyoruz. Yeter mi? Yetmez. Türkiye tarımda, hayvancılıkta, gıdada lider ülke oluncaya da kadar durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı. Son 16 yılda tarıma, hayvancılığa ve çiftçiye yapılan yatırımları hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "Bugün bereketli topraklar üzerinde gözünü geleceğe çeviren, gelecek hedefleri yapan hemşehrilerimiz, çiftçilerimiz var. Şu anda çiftçilerimiz, Ziraat Bankasından aldığı krediyi yüzde 99 oranının üzerinde geri ödüyorlar. Erzincan'da kredi dönüş oranı yüzde 99,9. Kooperatiflerde de yüzde 95,5 geri ödeme var. 2010'dan bu tarafa üreticilere 0 faizle hayvancılık desteği veriyoruz. Şimdiye kadar 2 bin 563 kişiye 105 milyondan fazla destek ödemesi yapılmış." - "Milliyetçi, ülkücü kardeşlerime teşekkür ediyorum"

Başbakan Yıldırım, ülkede yeni bir döneme geçildiğine dikkati çekerek, yönetim sisteminde değişiklik yapıldığını söyledi. Bu değişikliğin nedenlerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti: "17-25 Aralık, Gezi olayları, cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşananlar, parti kapatmalar. Bunlar hep daha dünün AK Parti iktidarının karşılaştıkları. 28 Şubat, 12 Eylül, 1960 ihtilali, 1971 muhtırası yani son 60 yılda bu ülkenin başına gelmedik kalmadı. Ne oluyor? Milli irade örseleniyor, sürekli milli iradeye saldırı var. İşte bunlar olmasın, vatandaşımız doğrudan demokrasiye geçsin, dolaylı değil. O yüzden de 16 Nisan'da bir anayasa değişikliği gerçekleştirdik." Yıldırım, anayasa değişikliğinde, "Cumhur İttifakı" altında seçime gittikleri MHP ile beraber yola çıktıklarını belirterek, "Ben bu vesileyle mesele, memleket meselesi olunca gerisi teferruattır diye bizimle birlikte yol yürüyen milliyetçi, ülkücü kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi. 24 Haziran'ın 16 Nisan halk oylamasında verilen kararın uygulaması olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: