Kırsal Kalkınma Projeleri Toplu Açılış Töreni

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, hububat alım fiyatlarında taban fiyat düzenlemesine ilişkin, "Bu sene bu fiyatı tekrar gözden geçirdik. (Ton başına) 1050 liraya çıkardık. Geçen sene 940 liraydı. Bu sene 1050 lira olacak. Yüzde 12 artış. Allah bin bereket versin, çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi. Yıldırım, Akyazı'daki "10 Adet Kırsal Kalkınma Projesi Toplu Açılış ve 250 bin Düve Projesi İlk Teslim Töreni"ndeki konuşmasında, 15 Temmuz gibi bir ihaneti yaşamasına rağmen Türkiye'nin sadece yurt içinde vatandaşın güvenliğini sağlamakla kalmadığını, dışarıdan gelecek tehditleri de bertaraf edecek kararları aldığını, tehlike ve tehdidi ülke topraklarına gelmeden durdurduğunu ifade etti. Ülkesinin sınırları dışında operasyon yapan sınırlı sayıda ülkenin bulunduğunu, bunlardan birisinin de Türkiye olduğunun altını çizen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Türkiye'nin bu gücü, bu kararlılığı bazılarını rahatsız ediyor. Bu çok açık bir şey. Yani PKK'nın kuzenleri, yeğenleri PYD/YPG ne işi var Suriye'de? Amerika bunlarla niye iş tutuyor? Amerika gibi büyük bir ülkeye bu yakışır mı? Müttefikimiz olan, NATO'da ortağımız olan bu ülke maalesef bunu yapıyor. Burada o terör çemberini, şer kuşağını biz yok etmekte kararlıyız. Afrin'de yaptık, Cerablus'ta yaptık, El Bab'da yaptık, başka nerede olursa olsun yaparız. Bizim için milletimizin güvenliği, kardeşliği ve toprak bütünlüğümüz her şeyin önünde gelir. Öyle bir milletiz ki tarih boyunca hiç boyunduruk altına girmemişiz. İstilalar, savaşlar olmuş, asla esaret olmamış. Esarete katiyen yol vermeyen bir medeniyetimiz, geçmişimiz var, o yüzden de Türkiye'ye rağmen bu bölgede kimse yanlış hesap yapmasın."

Kendisinin Erzincanlıların bir kardeşi ve bu toprakların bir evladı olduğunu hatırlatan Yıldırım, bu topraklarda yenilen ekmeğin, içilen suyun tadını da iyi bildiğini söyledi. Bu toprağın insanın ne kadar fedakar, ne kadar vefakar, ne kadar yiğit olduğunu çok iyi bildiğini dile getiren Binali Yıldırım, "Bu topraklarda dünyaya gözümü açtım, sonra okudum, mühendis oldum, ardından da ülkeme hizmet için birçok alanda görev yaptım ve siyasete atıldım. Allah'a şükür şimdiden tarihe geçmiş liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığını Mevlam bana nasip etti. Bu yol arkadaşlığıyla beraber de ülkemize, şehrimize çok güzel hizmetler kazandırdık. Bunun için Mevlama sonsuz şükürler ediyorum." ifadesini kullandı. - "Memleketim için bir Ali değil, bin Ali feda olsun" Anayasa değişikliğini yaparken bazen karşılaştığı insanların, "Sana şaşıyoruz. Kendi koltuğunu ortadan kaldırmak için bu kadar gayret eden başka bir adam görmedik." dediğini aktaran Yıldırım, bunun üzerine, "Memleketim için bir Ali değil, bin Ali feda olsun. Memleketimizden, bayrağımızdan, bağımsızlığımızdan daha değerli şey yok. İnanarak yaptık." dediğini kaydetti.

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'daki o karanlık geceyi çok iyi bildiğini, nelerin yaşandığını, bu ülkenin başına nasıl büyük bir tehdidin gelebileceğini o gece Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisinin de bizzat yaşayarak gördüğünü söyledi. Sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değil dünya tarihinde de görülmemiş bir işi başardıklarına dikkati çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletin silahını, tankını, topunu, uçağını gasbeden alçaklara karşı milletin imanı vardı, göğsü vardı, yüreği vardı. Yüreğini ortaya koydu, göğsünü siper etti, ay yıldızlı bayrağı indirmedi, ezanları dindirtmedi ve alçaklara hak ettikleri dersi verdik. Şimdi bir daha bugünleri yaşamamak için inşallah 24 Haziran'da bu başarıyı yapacağınız seçimlerle taçlandırıyoruz. Yapılacak seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." - Çiftçilere hububat alım fiyatı müjdesi Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'dan çiftçilere, vatandaşlara da bir müjdesi olduğunu söyledi. Erzincan'a gelirken Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile "buğday alım fiyatı" denilen hububat alımlarına ilişkin konuyu konuştuklarını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Buğday alım fiyatları her sene destekleniyor. Bu sene mevsim şartlarından dolayı hasat biraz erken başladı. Malum kuraklık vardı ama şimdi son haftalarda iyi bir yağmur, bereket var. Dolayısıyla Toprak Mahsulleri Ofisi çalışmasını yaptı, Tarım Bakanlığımız çalışmasını yaptı. Geçen sene ton başına 940 lira fiyat veriyorduk. Bunlar referans fiyatı. Niye bu fiyata ihtiyaç var? Çünkü aracılar, tefeciler gelip ölü parasına almak istiyorlar. Bir referans fiyatı olmayınca geliyor, '700 liradan verirsen alayım' diyor. 'Olur mu kardeşim, maliyeti kurtarmıyor, nasıl olacak?' İşte burada Ofis, çiftçinin dostu devreye giriyor. Burada bir referans fiyatı, vatandaşın, çiftçinin emeğinin, alın terinin zayi olmaması için bir sigorta. Bütün buğdayı, arpayı, yulafı alacak değil devlet. Devlet sadece diyor ki; 'Bu fiyattan aşağı düşerse ben devreye girerim ve çiftçimi mağdur ettirmem, alırım. Piyasadan aldığım zaman da sen alacak mal bulamazsın, mecburen fiyatı normal olması gereken fiyatı verirsin'. Böyle bir fiyat. Bu sene bu fiyatı tekrar gözden geçirdik. 1050 liraya çıkardık. Geçen sene 940 liraydı. Bu sene 1050 lira olacak. Yüzde 12 artış. Allah bin bereket versin, çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun."