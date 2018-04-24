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Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4.Geleneksel Çocuk Şenliğine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü organize edilen çocuk şenliği Masal Parkında yoğun bir katılımla gerçekleşti.Çocuk şenliği kapsamında düzenlenen etkinliklere aileleri ile birlikte gelen Kırşehir’li çocuklar, eğlence ve neşe dolu bir gün geçirdi.Aşıkpaşa Masal Parkında kurulan platformda gün boyunca şarkılar çalarken çocuklar için yarışmalar ve animasyon gösterileri düzenlendi.Etkinlikler hakkında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, çouklar için yapılan Masal Parkında aileleri ile çocukların güzel bir gün geçirmesi için Belediye olarak her şeyi yaptıklarını söyledi.Kırşehir’i güzel bir hale getirmek için her türlü çaba ve gayretin gösterildiğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Çocuklarımıza daha güzel bir Kırşehir armağan etmek için onlara güzel bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz.Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın.

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4.Geleneksel Çocuk Şenliğine yoğun ilgi

Kırşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü organize edilen çocuk şenliği Masal Parkında yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Çocuk şenliği kapsamında düzenlenen etkinliklere aileleri ile birlikte gelen Kırşehir’li çocuklar, eğlence ve neşe dolu bir gün geçirdi.
Aşıkpaşa Masal Parkında kurulan platformda gün boyunca şarkılar çalarken çocuklar için yarışmalar ve animasyon gösterileri düzenlendi.
Etkinlikler hakkında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, çouklar için yapılan Masal Parkında aileleri ile çocukların güzel bir gün geçirmesi için Belediye olarak her şeyi yaptıklarını söyledi.
Kırşehir’i güzel bir hale getirmek için her türlü çaba ve gayretin gösterildiğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Çocuklarımıza daha güzel bir Kırşehir armağan etmek için onlara güzel bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz.
Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ağız tadı ile nice güzel bayramlara ulaştırsın diye dua ediyoruz. Çocuklarımızla birlikte olmak gerçekten bizim için mutluluk verici. Masal parkını çocuklar için yaptık. Çocuk şenliği ‘de geleneksel hale geldi. Burada çok farklı etkinlikler, konserler , yüz boyamalar, hediyeler ve çocuklara ayrılmış güzel bir gün oldu"dedi.

Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4.Geleneksel Çocuk Şenliğine yoğun ilgi

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