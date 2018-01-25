HABER

Kırşehir Belediyesi yaban hayvanlarını unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 17:42 | Son Güncelleme 35 dakika önce

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, hem yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, hem de sokak hayvanları için yem bıraktıklarını belirterek, "Hayvanların barınması ve aç kalmaması için belirli noktalara hayvan yemi bırakıyoruz. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Belediye olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bu sebeple şehrin çeşitli noktalarına yem bırakıyoruz" dedi.

Başkan Bahçeci, kuşlar için açık alanlara buğday, köpek, doğan, atmaca, kartal, kurt gibi yırtıcı hayvanlar için de ekmek, kemik ve et bıraktıklarını ifade etti. Yem bırakma işlemlerinin belli aralıklarla devam edeceğini ifade eden Başkan Bahçeci, başlatılan bu uygulamaya duyarlı vatandaşların da destek olabileceğini söyledi.

Vatandaşlara ve esnafa çağrı yapan Başkan Bahçeci, evlerde artan yemeklerin sokak hayvanları için belirli noktalara bırakılmasını istedi. Bahçeci, restoran, lokanta ve fırın sahiplerinin artan yemek ve ekmekler için Belediye Ak Masa 214 10 10 numaralı telefondan ulaşabileceklerini ifade etti. Bahçeci, bu yiyeceklerin belediye ekipleri tarafından alınarak sokak hayvanlarına ulaştırılacağını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı BBC'ye konuştu: Türkiye'nin harekatı işgal, hava savunma sistemlerimiz hazır

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Gelin ile görümce birlikte kaçtı

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

İstanbul'da otobüs sürücüsünden gaziye büyük saygısızlık

İstanbul'da otobüs sürücüsünden gaziye büyük saygısızlık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin operasyonunda son dakika gelişmesi! İşte helikopterlerin en net fotoğrafı

Afrin operasyonunda son dakika gelişmesi! İşte helikopterlerin en net fotoğrafı

İstanbul'daki ana darbe davasında savcı mütaalasını açıkladı

İstanbul'daki ana darbe davasında savcı mütaalasını açıkladı

Ahmet Türk’ü yumruklayan saldırgan: 2010’da yaptığımı devlet şu anda yapıyor

Ahmet Türk’ü yumruklayan saldırgan: 2010’da yaptığımı devlet şu anda yapıyor

Trabzon'da korkunç kaza! Midibüs otobüs durağına daldı

Trabzon'da korkunç kaza! Midibüs otobüs durağına daldı

Murat Hazinedar'ın kardeşi de görevinden uzaklaştırıldı

Murat Hazinedar'ın kardeşi de görevinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.