HABER

Kırşehir Belediyespor geleceğin yıldızlarını arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:51 | Son Güncelleme

Kırşehir Belediyesi kayıtları başlayan Belediyespor tesislerinde eğitimlerinin yapılacağı futbol okulu ile geleceğin yıldızlarını arayacak.12 Mart tarihinde başlayan kayıtlarda 6-15 yaş aralığında olan çocuklardan geleceğin yıldızları eğitilerek yetiştirilecek.Güneykent, Kırşehir Belediyespor tesislerinde Belediyespor, Sportif Direktörü Salih Eken tarafından futbol okulu çalışmaları için öğrencilerin ailelerinden malzeme ücreti olarak 100 lira aylık çalışma ücreti ise 50 lira alınacak.Sportif Direktör Salih Eken amaçlarının çocuklara popüler spor branşı futbolu tüm yönleriyle öğreterek onları kötü alışkanlıklardan korumak, sportif faaliyetlerle sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, yetenekli olanlarını ise ilk etapta Kırşehir Belediyespor Futbol Kulübü’nün altyapısına dahil etmek olduğunu belirtti.Kırşehir’de yaşayan aileleri, çocuklarını futbol okulundan istifade etmeye çağıran Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise futbol okulu hakkında şöyle konuştu:"Kırşehir Belediyesi futbol okulumuzdan 6-15 yaş aralığındaki gençlerimiz istifade edebilecek.

Kırşehir Belediyespor geleceğin yıldızlarını arıyor

Kırşehir Belediyesi kayıtları başlayan Belediyespor tesislerinde eğitimlerinin yapılacağı futbol okulu ile geleceğin yıldızlarını arayacak.
12 Mart tarihinde başlayan kayıtlarda 6-15 yaş aralığında olan çocuklardan geleceğin yıldızları eğitilerek yetiştirilecek.
Güneykent, Kırşehir Belediyespor tesislerinde Belediyespor, Sportif Direktörü Salih Eken tarafından futbol okulu çalışmaları için öğrencilerin ailelerinden malzeme ücreti olarak 100 lira aylık çalışma ücreti ise 50 lira alınacak.
Sportif Direktör Salih Eken amaçlarının çocuklara popüler spor branşı futbolu tüm yönleriyle öğreterek onları kötü alışkanlıklardan korumak, sportif faaliyetlerle sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, yetenekli olanlarını ise ilk etapta Kırşehir Belediyespor Futbol Kulübü’nün altyapısına dahil etmek olduğunu belirtti.
Kırşehir’de yaşayan aileleri, çocuklarını futbol okulundan istifade etmeye çağıran Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise futbol okulu hakkında şöyle konuştu:
"Kırşehir Belediyesi futbol okulumuzdan 6-15 yaş aralığındaki gençlerimiz istifade edebilecek. Gençlerimiz farklı grupta futbol okulumuzda kurs görüp mesai yapacaklar. Çalışma günleri Cumartesi

Öğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı varÖğrenci servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var
Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldıTerör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı
Görüldüğü yerde müdahale edilecekGörüldüğü yerde müdahale edilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul hava durumuna dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul hava durumuna dikkat

Son dakika! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlardı, Ankara'da yakalandılar

Son dakika! Yüzlerce kişiyi dolandırmışlardı, Ankara'da yakalandılar

Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet!

Esenyurt'ta sokak ortasında dehşet!

Melih Gökçek'ten La Casa De Papel için bomba iddia: Ali Koç'a suikast, Gezi ve darbe işareti

Melih Gökçek'ten La Casa De Papel için bomba iddia: Ali Koç'a suikast, Gezi ve darbe işareti

Duran Kalkan'ın özel hemşiresi ABD'li terörist öldürüldü!

Duran Kalkan'ın özel hemşiresi ABD'li terörist öldürüldü!

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar: En aktif dönemde oradaydı

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar: En aktif dönemde oradaydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.