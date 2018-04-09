Kırşehir Belediyespor geleceğin yıldızlarını arıyor

Kırşehir Belediyesi kayıtları başlayan Belediyespor tesislerinde eğitimlerinin yapılacağı futbol okulu ile geleceğin yıldızlarını arayacak.
12 Mart tarihinde başlayan kayıtlarda 6-15 yaş aralığında olan çocuklardan geleceğin yıldızları eğitilerek yetiştirilecek.
Güneykent, Kırşehir Belediyespor tesislerinde Belediyespor, Sportif Direktörü Salih Eken tarafından futbol okulu çalışmaları için öğrencilerin ailelerinden malzeme ücreti olarak 100 lira aylık çalışma ücreti ise 50 lira alınacak.
Sportif Direktör Salih Eken amaçlarının çocuklara popüler spor branşı futbolu tüm yönleriyle öğreterek onları kötü alışkanlıklardan korumak, sportif faaliyetlerle sosyalleşmelerine katkıda bulunmak, yetenekli olanlarını ise ilk etapta Kırşehir Belediyespor Futbol Kulübü’nün altyapısına dahil etmek olduğunu belirtti.
Kırşehir’de yaşayan aileleri, çocuklarını futbol okulundan istifade etmeye çağıran Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise futbol okulu hakkında şöyle konuştu:
"Kırşehir Belediyesi futbol okulumuzdan 6-15 yaş aralığındaki gençlerimiz istifade edebilecek. Gençlerimiz farklı grupta futbol okulumuzda kurs görüp mesai yapacaklar. Çalışma günleri Cumartesi
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