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Kırşehir'de çatıda uyuyan adam aşağıya düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

Kırşehir'de çatıda uyuyakalan ve aşağıya düşen adamın hayatı, yardımsever vatandaşlar sayesinde kurtuldu. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Kırşehir'de Medrese Mahallesinde bir ikametin çatısında uyuduğu gözlenen vatandaşın düşme ihtimalini gören esnaflar branda açarak hayat kurtardı. Hangi nedenle çatıya çıktığı bilinmeyen Ş.İ.'nin düşme anı kameralara yansıdı. Uyurken düştüğü görülen ve bir vatandaşın çığlıklarıyla esnafın branda açarak hayatını kurtardığı Ş.İ., olay sonrasında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, mahallede geniş çaplı inceleme başlatırken Ş.İ.'nin hayati riskinin olmadığı öğrenildi.

İHA

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Kırşehir gündem haberleri polis

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Akının ambulansı gelmiş. Kesin Kızartılı koyun uyuyordur çatıda.
cami avlusunda uyusaydı
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