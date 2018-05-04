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Kırşehir fizik tedavide jeotermal avantajını kullanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 12:33 | Son Güncelleme

AEÜ Rektörü Prof. Dr. Karakaya: - "Fizik tedavi alanında Kırşehir’in jeotermal değerini kullanarak 8 milyona hitap edecek bölgesel farklılaşmaya katkı sağlamayı planlamaktayız"

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yapımı devam eden 130 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesiyle 8 milyon nüfusluk bir hinterlanda hitap etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Karakaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nda düzenlenen 4. Geleneksel Bahar Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Yükseköğretim Kurulunun "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" ile jeotermal ve kalkınma alanında pilot üniversite seçildiklerini anımsatarak, bu kapsamda hazırladıkları 7 projenin Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmeye değer bulunduğunu ifade etti.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi'nin bu projelerden birisi olduğunu vurgulayan Karakaya, Bağbaşı Yerleşkesi'nde yapımı devam eden 130 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin de proje kapsamında planlandığını dile getirdi.

Hastaneyi bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Karakaya, jeotermal kaynak suyunun da kullanılacağı hastane ile başta Ankara, Kayseri, Konya, Nevşehir olmak üzere bölgedeki illere hitap etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Özellikle sağlık alanında fizik, tedavi, rehabilitasyon ve jeotermalin kullanıldığı projelerinin olduğunu aktaran Karakaya, şöyle devam etti:

"Bunların ana merkezinde 130 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz bulunuyor. Bu hastanemiz inşallah bu yıl bölgeye hizmet verecek. Hastanemiz hitap ettiği alanda 8 milyonluk hinterlanda sahip. Fizik tedavi alanında Kırşehir’in jeotermal değerini kullanarak 8 milyona hitap edecek bölgesel farklılaşmaya katkı sağlamayı planlamaktayız. Bölgesel farklılaşmaya katkı sağlarken aynı zamanda da fizik tedavi ve rehabilitasyonun tüm dallarıyla Kırşehir’de yeşermesini ve gelişmesini planlıyoruz. Hastanemiz için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nda yüksek lisans ve doktora programları açtık."

Rektör Karakaya, pilot üniversite projelerinin sadece Kırşehir'in değil, Türkiye'nin projeleri olduğuna işaret ederek, "Kırşehir bu konuda jeotermal gibi bir nimete sahip. Jeotermal kaynakların kullanımıyla alakalı farklı pilot üniversite projelerimiz var." diye konuştu.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hatice Rana Erdem de sempozyumun bu yılki temasının "İnme Rehabilitasyonu" olduğunu belirterek, "Pilot üniversite projelerinin hayata geçirilmesi ile kurulacak 130 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, hem ilimizin hem de ülkenin en saygın sağlık merkezi haline gelecek." dedi.

Sempozyumda, akademisyenler "İnmede Su İçi Uygulamalar", "İnmede Ayak-Ayak Bileği Problemleri", "İnmede Kardiyo-Pulmoner Rehabilitasyon" konulu sunum yaptı.

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Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi

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