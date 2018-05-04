Kırşehir fizik tedavide jeotermal avantajını kullanacak

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yapımı devam eden 130 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesiyle 8 milyon nüfusluk bir hinterlanda hitap etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Karakaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nda düzenlenen 4. Geleneksel Bahar Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Yükseköğretim Kurulunun "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" ile jeotermal ve kalkınma alanında pilot üniversite seçildiklerini anımsatarak, bu kapsamda hazırladıkları 7 projenin Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmeye değer bulunduğunu ifade etti.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi'nin bu projelerden birisi olduğunu vurgulayan Karakaya, Bağbaşı Yerleşkesi'nde yapımı devam eden 130 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin de proje kapsamında planlandığını dile getirdi.

Hastaneyi bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini anlatan Karakaya, jeotermal kaynak suyunun da kullanılacağı hastane ile başta Ankara, Kayseri, Konya, Nevşehir olmak üzere bölgedeki illere hitap etmeyi hedeflediklerini kaydetti.