Kırşehir seçim sonuçları 2018 - İl il, ilçe ilçe canlı seçim sonuçları

Türkiye 24 Haziran seçim sonuçlarına kilitlenmiş durumda. Sabah saatlerinden sandık kapanışına kadar Kırşehir ilinde vatandaşlar hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği için oy kullandılar. Oyları ile hangi Cumhurbaşkanını desteklediklerini parlamento için de Kırşehir ilinde hangi partiden daha çok milletvekili çıkmasını istediklerini gösterdiler. Şimdi merakla Türkiye geneli ve Kırşehir seçim sonuçları bekleniyor...

CANLI SEÇİM SONUÇLARI

Gerek Kırşehir ili gerekse de Türkiye'nin tüm illeri için seçim sonuçlarını ve son dakika seçim haberlerini Mynet'in 24 Haziran canlı seçim sonuçları sayfasından takip edebilirsiniz. Seçim sonuçları sayfasında il il, ilçe ilçe hangi parti, hangi Cumhurbaşkanı ne kadar oy almış, oy oranları ne olmuş görebilirsiniz.

KIRŞEHİR İLİNDE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

Kırşehir'de 2010 yılında yapılan referandumda yüzde 80 katılım olmuş ve seçmenlerin tercihi sandığa evet yüzde 58.51, hayır yüzde 41.48 şeklinde yansımıştı.

2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeyse AKP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,82 HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 4,97 CHP, MHP ve diğer bazı partilerin ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 42,21 oy almıştı.