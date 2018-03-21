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Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün Zülfikar'lı vedası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:02 | Son Güncelleme

Kanal D'nin haberine göre Kırşehir Valisi Necati Şentürk, cumartesi akşamı şehitleri anma günü için Çanakkale'ye giden bir grup genci uğurlamak için valilik binasına çıktı, onları tekbir ve Zülfikar'la uğurladı. Şentürk yaş haddi nedeniyle dün emekliye ayrıldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Kırşehir’den 20 otobüsle birlikte 1000 öğrenci Çanakkale’ye hareket etti.

Kırşehir Valiliği önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Valilikte bulunan balkondan öğrencilere hitapta bulundu.

Başında ay yıldız motifli kalpak bulunan Şentürk’ün Zülfikar Kılıcı ve tekbirlerle öğrencileri selamlaması dikkat çekti.

EMEKLİYE AYRILDI

Kırşehir Valisi Şentürk, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılma talebinde bulundu. Talebi kabul edilen Şentürk, dün itibarıyla emekliye ayrıldı.

Atatürk'e büyük saygısızlık!Atatürk'e büyük saygısızlık!
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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Vali Necati Şentürk Çanakkale zülfikar

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
2019 seçimlerinde akp adayı olacak sanırım. yaptığı hareketlere bak. devlet adamlığı bu mudur ? evde kılıçla diriliş izleyenlerden hiç bir farkı yok. allah akıl fikir versin ne diyelim.
helal sn valim
BU NE REZİLLİK ......
Elinde bir kılıç ve bir megafon; nasıl bir ruh halidir ki ve bu zaat bir şehrimizin mülki idare amiri...Allahım ne zamana denk geldik, bir sürü aklı eksik yada çok fazla olan insanların yönettiği bir sisteme denk düştük.Allahım sen ülkemizi ve TÜRK ULUSUNU koru.
vali bey emeklilik hayatında iş kapmak için gövde gösterisi yapmış. daha önceleri niye yapmamış bu cengaverliği???
HELAL OLSUN SAYIN VALİM!
Adam ya hükümet yalakalığı yapayım derken işin dozunu kaçırıp soytarılık yapmış ya da harbiden kayışı koparmış... Aklı başında bir insanın yapacağı şeyler değil bunlar.
Böyle valilerimizin olması çok güzel, Umarım emeklilik dayanmadan,görevlerinin başında da ,politbüro mantığının dışına çıkmış, dünyayı gözlemlemiş,halkın taleplerine kulaklarını kapatmamış,halkla hemhal olmuş yöneticilerimiz olur... Ulusun ve devletin çıkarlarını görmüş ,safını belli etmiş emekli valimize selamlar saygılar...
Direniş günü meydanlardaydın, Hain örgütlerin hepsini hiçe saydın. Hem bilgesin hem şairsin hem de aydın Vali Baba Vali Baba… Mazlumlara hep umut verdin, Hain cuntacıyı yere serdin. Halkının derdi senin derdin, Vali Baba Vali Baba… Darbenin önünde büyük bir settin, Hainleri tutup adalete teslim ettin. Meydanlarda konuştukça örgütleri titrettin, Vali Baba Vali Baba…
bu tip bürokratlara çok ihtiyacımız var bugünlerde birleştirici bütünleştirici omuz omuza
NE DEVLETİN NEDE DEVLET YÖNETİCİLERİNİN CİDDİYETİDE KALMADI KÜTÜRÜDE KALMADI...
Bu neyin kafası tam olarak? Aynısından istiyorum.
VALİ EMEKLİLİK CEPTE DEMİŞ...KARAKTERİMİ ORTAYA KOYAYIM RAHATÇA DEMİŞ...DEVLETİ YÖNETENLERİN KALİTESİ İÇİN BİR ÖRNEKLEM...
AFERİN ZÜLFİKARLA NİHAYET DOĞRU YOLU GÖRMÜŞ
ADAMLAR ÖYLE BİR GAZLANIYOR Kİ VALİLER KENDİNİ VEZİE MUHTARLARLARDA VİZİRİ AZAM SANIYOR.. DİKKAT EDİNDE HAVANIZ SÖNMESİN
vali beyy size bi önerim var, emekli oldunuz hadi sen ve o meydanda bizi afrine götür diyen asker kaçaklarınıda al afrine git ne dersin?
Gülelim mi, ağlayalım mı?
RESMEN SIYIRMIŞ.
Millet deliye biz akıllıya hasret kaldık
bence Vali Bey dalga geçmiş , bakın nasıl alkışlıyorlar her dediğimi der gibi gibi olmuş
aha bi fesli daha, bi raporu eksik. Allah' ım kurtar bizi
memleketin çivisi çıkmış .dam üstünde saksağan vur beline kazmayı
Tarih bilincinden ve toplum psikolojisinden yoksunların yönetici olduğu ülkenin durumu bu.Bu eksikliğin toplumları ne tür felaketlere götürdüğü tarihte örnekleriyle mevcuttur. Yazık güzel ülkeme...Çok yazık...
bizi afrine götür diye bağıranlar sözleşmeli asker olabilirler , erler zaten gitmiyor , bi dua okunup güler yüzle karşılayıp halkı selamlaşıp öyle veda ediebilir kesici aletler vs olmuyor ,yakışmıyor
bu ülkede fetocular ve isid tekbir getirerek ortamda dolaşırken laf yokda adam islamin en büyük kılıcı zülfikari kaldırması mi zorunuza gitdi.
valiye bak valiye tüüühhh be nelere kaldık bu adam yıllarca savcılığın emniyetin üstünde görev almış bir zat yazıklar olsun
iktidara göz kırpmış,yalakalanmış. emeklilikten sonra bir parça kemik kapar mıyım diye düşünmüş...
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