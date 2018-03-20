Kırşehir Valisi Şentürk emekliye ayrıldı

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, emekliye ayrıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kırşehir Valisi Şentürk, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılma talebinde bulundu.
Talebi kabul edilen Şentürk, bugün itibarıyla emekliye ayrıldı.
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