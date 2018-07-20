Kırşehir'de 48 yabancı uyruklu yakalandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 48 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçak göçmenlerin, karayoluyla Ankara ve İstanbul'a gitmeye çalıştıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Ankara-Kayseri karayolundaki 3 noktada uygulama yapan ekipler, Ortaköy yol kavşağı yakınlarında belli aralıklarla ilerleyen Bitlis plakalı 3 minibüsü durdurdu. Ekipler, camları gazete kağıtlarıyla kaplanmış minibüslerde 35 Afganistan, 11 Pakistan ve 2 Myanmar uyrukluyu yakaladı.

Kaçak göçmenler için sahte kimlik düzenlendiğinin belirlenmesi üzerine "resmi belgede sahtecilik"le ilgili soruşturma başlatıldı.

İfadeleri alınan yabancı uyrukluların, bin 500 ile 5 bin 500 dolar arasında değişen ücretler ödediklerini, ülkelerinden uçakla İran'a getirildiklerini, yürüyerek sınırı geçip Van'a geldiklerini, 7-8 gün bekledikten sonra kendilerine verilen sahte kimliklerle minibüslere bindirildiklerini, Ankara ve İstanbul'a doğru yola çıktıklarını anlattıkları öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan Pakistanlı ve Myanmarlı göçmenlere İl Göç İdaresi Müdürlüğünce kentte bekleme ve geçici ikamet izni verildi. Afganistanlılar ise Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan minibüs şoförleri S.F, F.Y. ve A.Ö'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

