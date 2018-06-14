Kırşehir'de bayram öncesi şehitlik ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Ramazan Bayramı öncesi şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunarak, mezarlara karanfil bırakıldı.
Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, ardından da İl Müftüsü Mehmet Yaman tarafından dua edildi.
Vali İbrahim Akın, Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçarslan, jandarma ve emniyet teşkilatı mensupları, mezarlara karanfil bıraktı ve şehit yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Şehit aileleri ve yakınları mezarların başında dua etti.
Ziyaretin ardından konuşan Vali Akın, mübarek Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "En yüksek derece olan şehitlik mertebesine ulaşmış vatan evlatlarını unutmadık ve hiçbir zaman da unutmayacağız. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bölünmezliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek dualar ettik. Ülkenin dört bir yanında ülkesini korumak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.
Şehit yakınlarıyla tek tek ilgilenen Akın, sorunlarını da dinleyerek sohbet etti.
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