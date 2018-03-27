Kırşehir’de biyogaz tesisi inşaat çalışmaları başladı

Kırşehir’de İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından biyogaz tesisi projesi için arazi inşaat inceleme çalışmaları başladı.

İl Özel İdaresi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan biyogaz tesisi projesinde arazi inceleme çalışmaları yapıldı. Kırşehir Merkez Körpınar Köyü mevkinde bulunan ve mülkiyeti Öze İdareye ait olan 18 bin 495 metrekare yüz ölçümüne sahip arazide Özel İdare ile Ankara İnşaat Ltd.Şti firması ile biyogaz tesisi kurulmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştı.

Sözleşme kapsamında ilk etapta kurulu gücü 3.12 megawat daha sonra kademeli bir şekilde 6 megawat olacak olan bir biyometanizasyon tesisi kuracak. Mart ayının ilk haftasından itibaren arazide İnşaat çalışmalarına başlandı. Tesisin Ağustos ayı itibari ile bitirilmesi planlanıyor.