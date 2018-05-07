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Kırşehir'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 15:36 | Son Güncelleme

Tartıştığı arkadaşları tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi yaşamını yitirdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, tartıştığı arkadaşlarınca bıçaklandığı öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Bağbaşı Mahallesi TOKİ Konutları 2. Etap'ta kiraladığı apartman dairesinde yaşayan Nuri Yılmaz (27) ile kız arkadaşı H.A, erkek arkadaşları Y.A, H.S, L.K. ve G.B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arkadaşları tarafından bıçaklanan Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Evden kaçan Y.A, H.S, L.K, G.B. ve H.A, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

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