Kırşehir'de cıva olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir otomobilde, cıva olduğu tahmin edilen madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaköy kavşağındaki yol uygulamasında Van'dan Ankara'ya giden otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, arka koltuğun arasına yün yastık içine gizlenmiş metal küp bulundu.
El konulan ve cıva olduğu değerlendirilen metal küp içindeki 4,91 gram madde, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yetkililerine gönderildi.
Otomobilde bulunan M.Y, A.B. ve U.B. gözaltına alındı.
U.B'nin ifadesinde, materyalin kendisine ait olduğunu, Van'dan aldığını söylediği öğrenildi.
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