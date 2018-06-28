Kırşehir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de tarlasında çalışırken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karaboğaz köyünde yaşayan Derviş Acıpınar, çapa yapmak için traktörüyle tarlasına gitti.
Acıpınar, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilen traktörün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Derviş Acıpınar'ın cesedi, bulunduğu yerden çıkartılarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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