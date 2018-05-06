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Kırşehir'de dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

Kırşehir'de dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de dolu ve sağanak, tarım arazilerini ve kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkili olan dolu ve sağanak, tarım arazilerine zarar verdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, Mucur'un Karova başta olmak üzere çevresindeki köylerde ekili alanlarda oluşan hasarın tespiti için ekiplerin çalışma başlattığını söyledi.

Kaman Ziraat Odası Başkanı İbrahim Öncül de Savcılı Büyükoba ve Kurutlu köylerinde tarım arazilerinin zarar gördüğünü, köylerden yağış hakkında bilgi toplandığını aktardı.

Boztepe ilçesinde su göletinin taştığı, Akçekent'te ise ekili alanların zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan kent merkezinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı. Sürücüler zor anlar yaşarken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çevredeki iş yerlerine sığındı. Yenice ve Kuşdilli Mahallelerinde bazı metruk binaları su bastı.

Yağış sonrası itfaiye ve temizlik ekipleri rögarları açarken, trafikte meydana gelen aksamalara da polis müdahale etti.

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