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Kırşehir'de eğitimin başarısı KUDEP ile sürdürülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 12:05 | Son Güncelleme

Merkezi sınavlarda elde edilen başarı ile Türkiye'nin önde gelen illerinden Kırşehir'de, okulların denetim ve değerlendirilmesi için hazırlanan KUDEP ile başarının sürdürülebilir olması hedefleniyor - Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz: - "Öğrencilerin, velilerin ve personelin memnuniyetinin ölçülmesi, bu projeyi Türkiye'de uygulanan diğer kurumsal izleme ve değerlendirme projelerinden farklı kılıyor"

KIRŞEHİR (AA) - Merkezi sınavlarda alınan başarı ile Türkiye'nin önde gelen illerinden Kırşehir'de, okulların denetim ve değerlendirilmesi için geliştirilen Kurumsal Değerlendirme Projesi (KUDEP), başarının sürdürülebilir kılınmasına katkı sağlayacak.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırlayarak geliştirdiği proje, eğitim-öğretim ortamları, öğrenci başarı, devam ve disiplin durumu, rehberlik çalışmaları, proje ve işbirliği, sosyal etkinlik çalışmaları, okul sağlığı çalışmaları, yönetim, veli, öğrenci ve çalışan memnuniyet anketlerini içeren 10 alan için hazırlanan yaklaşık 250 soruya verilen cevaplar ile bunların denetimlerini içeriyor.

Proje kapsamında başlatılan uygulamanın ilk aşamasında, okul yöneticileri her alan için belirlenen soruların cevaplarını internet üzerinden sisteme giriyor. Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan sistem değerlendirmesinin ardından girilen verilerin durumunu tespit etmek için maarif müfettişleri ve şube müdürleri okul ziyaretleri gerçekleştiriyor. Yapılan kontrol ve denetimlerin sonunda okulların iyileştirme yapılması gereken yönleri bizzat yerinde tespit edilerek, eksikliklerin giderilmesi hedefleniyor.

Hazırlanan projeyi AA muhabirine değerlendiren Kırşehir Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, daha önce illerde görev yapan eğitim müfettişlerinin yılda iki kez okulları denetlediğini ancak Milli Eğitim Bakanlığının merkezi denetim sistemine geçmesi sebebiyle bu uygulamadan vazgeçtiğini, oluşan bu boşluğun doldurulması amacıyla KUDEP'i geliştirdiklerini söyledi.

Öncelikle projeyi okul müdürlerine tanıttıklarını ve işleyişini anlattıklarını, daha sonra da uygulamaya başladıklarını belirten Karadeniz, şöyle devam etti:

"Okulların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan sorular için Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün bu konuda yaptığı değerlendirme sisteminden faydalandık. Birinci dönem okullarımıza ve okul personelimize uygulanacak sistemi ve 'web' uygulamasını tanıttık. İkinci dönem bütün veriler okullar tarafından sisteme işleniyor. Veri akışı mayıs ayı sonu itibarıyla tamamlanmış olacak. Verilerin tamamı bize geldiğinde sistemi kapatıp gelen veriler üzerinden okullarımızın mevcut durumunu görme şansımız olacak."

Bu projedeki çalışma sonunda okullarla ilgili raporların ortaya çıkacağını bildiren Karadeniz, verilerin tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirmeyle okula puan verileceğini, alınan puana göre de durum değerlendirmesinin yapılacağını ifade etti.

Böylece okulların akademik yönü, eğitimi, disiplini, projeleri, sosyal aktiviteleri, başarı dereceleri, fiziki durumunun da değerlendirileceği güçlü ya da zayıf yönlerinin ortaya çıkacağı bilgisini veren Karadeniz, "Eksikliklerini tamamlayarak zayıf yönlerini güçlendirmiş olacağız. Bu haftadan itibaren üç memnuniyet anketini uygulayacağız. Sistem böylece tamamlanmış ve okullarla ilgili bir çalışma ortaya çıkmış olacak." diye konuştu.

Karadeniz, bu projenin bazı özellikleriyle diğerlerinden farklı olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kurumsal Değerlendirme Projesi'nde belirlenen 10 alandan üçünü veli, öğrenci ve çalışan memnuniyet anketleri oluşturuyor. Öğrencilerin, velilerin ve personelin memnuniyetinin ölçülmesi, bu projeyi Türkiye'de uygulanan diğer kurumsal izleme ve değerlendirme projelerinden farklı kılıyor."

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Anahtar Kelimeler:
eğitim Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü KUDEP

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