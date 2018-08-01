Kırşehir'de elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti.

Akpınar ilçesinde çiftçilik yapan Şevket Üneşi (33), bahçesinde su hattı döşenmesi ve kuyu kazılması sırasında elektrik akımına kapıldı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan Üneşi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Üneşi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

