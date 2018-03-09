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Kırşehir'de evden hırsızlık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 19:46 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kervansaray ve Aşıkpaşa mahallerindeki bazı evlerden değerli eşyaların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalleri belirlenen hırsızlık zanlıları İ.K, S.E. ve T.A, Kırşehir-Kırıkkale Karayolu'nda yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aşıkpaşa İkamet hırsızları Kırşehir

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