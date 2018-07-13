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Kırşehir'de hastane inşaatından hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 18:31 | Son Güncelleme

Hastane inşaatından bakır kablo, demir parçaları ve inşaat malzemeleri çaldıkları iddiasıyla ilgili 2 kardeş gözaltına alındı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de hastane inşaatından bakır kablo, demir parçaları ve inşaat malzemeleri çaldığı öne sürülen 2 kardeş gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bağbaşı Mahallesi'ndeki Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi Hastanesi inşaatından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, inşaattan kullanılmamış bakır kabloların, demir parçaları, kırıcı delici, matkap, spiral keski makinesinin çalındığı belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen Ç.C (26) ve kardeşi C.C (23) kent merkezinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi Hastanesi hırsızlık kardeş

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