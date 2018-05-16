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Kırşehir’de İsrail ve ABD protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 03:24 | Son Güncelleme

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliam, Kırşehir’de protesto edildi.

Kırşehir’de İsrail ve ABD protesto edildi

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail’in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliam, Kırşehir’de protesto edildi.
İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırı, Cacabey Meydanı’nda yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi. Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Ak Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan, MHP İl Başkanı Arif Kılıç, Ak Parti Kırşehir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, siyasi parti temsilcileri, milletvekili aday adayları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, İsrail protesto edildi.

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Kırşehir’de İsrail ve ABD protesto edildiKırşehir’de İsrail ve ABD protesto edildiKırşehir’de İsrail ve ABD protesto edildiKırşehir’de İsrail ve ABD protesto edildi

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