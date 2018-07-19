KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Gençlik Merkezi tarafından bir işletmede "Kıraathaneler Aslına Dönüyor Projesi" kapsamında kütüphane kuruldu.

Gençlere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, Kaman Gençlik Merkezi üyesi gençlerin desteğiyle ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir işletme bünyesinde oluşturulan kütüphane törenle hizmete açıldı.

Kaymakam Murat Girgin, açılışta yaptığı konuşmada, Kaman Gençlik Merkezi ve işletme sahibinin örnek bir davranışta bulunarak çok güzel bir projeye imza attıklarını söyledi.

Bu kapsamda işletme bünyesinde kitap okumak için ideal bir ortam oluşturulduğunu ifade eden Girgin, "Umarım Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından seçilip gönderilen bu özel kitapların tamamı okunur ve diğer vatandaşlarımıza da örnek olur. Bu proje için hem Kaman Gençlik Merkezimize hem de işletme sahibimize teşekkür ediyorum." dedi.

Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan da kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve geçmişte kıraathane, kahvehane, çay bahçesi gibi yerlerdeki kitap okuma, sohbet etme alışkanlıklarının geri kazanılması için "Kıraathaneler Aslına Dönüyor Projesi"ni hayata geçirdiklerini bildirdi.

Gençlerin projeye gönüllü olarak katıldığını belirten Arslan, "Bu proje kapsamında, gönüllü gençlerimizle, gençlerin yoğun olduğu bir işletmeye birçok önemli yazarın eserlerinin bulunduğu yaklaşık 100 kitapla bir kütüphane kurduk. İşletme sahibi de kitap okumaya gelen müşterilere ücretsiz çay ve çeşitli ikramlarda bulunarak bize destek oldu." diye konuştu.

