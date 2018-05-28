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Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 00:45 | Son Güncelleme

Merkeze bağlı Özbağ beldesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada, baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yarlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, hayvan otlatma meselesi yüzünden iki komşu arasında çıkan kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Özbağ beldesinde, Ömer Harman (56) ile ismi öğrenilemeyen bahçe komşusu arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi, Ömer Harman'a tabanca ile ateş etti. Kavgayı duyarak olay yerine gelen Erkan Harman'a da ateş eden kişi, olay yerinden kaçtı.

Yaralanan baba oğul, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Ömer Harman, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Erkan Harman'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Silahlı kavga

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