Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Yaşar Dulkadir (59) idaresindeki 06 VSJ 71 plakalı otomobil, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.
Ağır yaralanan sürücü ve eşi Hanım Dulkadir (55), ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaşar Dulkadir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, eşi ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
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