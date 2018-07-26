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Kırşehir'de trafik kazası: 18 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 18:37 | Son Güncelleme

Kırşehir'de trafik kazası: 18 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 18 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi'nde işçileri taşıyan traktörün römorku sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaralanan sürücü Ş.A. ile 17 işçi, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan S.S. kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amacıyla yoğun bakıma alınırken, sürücü Ş.A. ve diğer yaralılar ayakta tedavi edildi.

Kazayı öğrenen Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz ve İş-Kur Müdürü Metin Ülgen Kaya ile hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti.

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trafik kazası

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