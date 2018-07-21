Kırşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kırşehir'den Yozgat'a giden Bekir Erdem idaresindeki 40 ND 371 plakalı otomobil ile Kırıkkale'den Kırşehir yönüne giden Sedat Okatan yönetimindeki 34 TE 7209 plakalı hafif ticari araç, Çiçekdağı yol kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobilin sürücüsü Bekir Erdem ile eşi Sariye Erdem olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Okatan ile araçta bulunan Şengül, Yakup Kaan ve Ahmet Hüseyin Yılmaz, ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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