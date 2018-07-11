Kırşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ankara'dan Kayseri'ye giden Veli Mert (60) idaresindeki 06 TPE 09 plakalı otomobil, eski terminal kavşağında, Kayseri'den Kırşehir'e gelen Yusuf Dağ'ın (59) kullandığı 40 BG 287 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Cahit Dağ (19) ve Sevim Mert (65), Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

