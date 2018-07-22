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Kırşehir'de trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 20:53 | Son Güncelleme

Kırşehir'de trafik kazası: 5 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Muhammet Köse idaresindeki Almanya plakalı otomobil, Karahıdır köyü kavşağında, Yaylabey Bayraktar'ın kullandığı 23 BV 624 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile Yasemin Çetin, Mahmut Pirhan ve Adem Çiçek yaralandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Köse ile Çiçek'in sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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5 yaralı Kırşehir trafik kazası

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