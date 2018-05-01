Kırşehir'de traktör kazası: 1 ölü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Akçakent ilçesine bağlı Ödemişli köyünde yaşayan Mustafa Yavuz (53), arazide çalışmak üzere plakası alınamayan traktörüyle yola çıktı.
Engebeli arazide direksiyon hakmiyetini kaybeden Yavuz, devrilen traktörün altında kaldı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, traktörün altından çıkarılan Yavuz'un öldüğünü belirledi.
Mustafa Yavuz'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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