HABER

Kırşehir'de traktör kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 00:15 | Son Güncelleme

Kırşehir'de traktör kazası: 1 ölü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakent ilçesine bağlı Ödemişli köyünde yaşayan Mustafa Yavuz (53), arazide çalışmak üzere plakası alınamayan traktörüyle yola çıktı.

Engebeli arazide direksiyon hakmiyetini kaybeden Yavuz, devrilen traktörün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, traktörün altından çıkarılan Yavuz'un öldüğünü belirledi.

Mustafa Yavuz'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Akşener seçilirse açılış 25 Haziran'da!Akşener seçilirse açılış 25 Haziran'da!
Acun açıkladı: Turabi diskalifiye mi oldu?Acun açıkladı: Turabi diskalifiye mi oldu?
Afrin kahramanının şoke eden ölümü! Afrin kahramanının şoke eden ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Traktör Kazası

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan veda ediyor!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

24 Haziran seçimleri için Mediar Analiz anket sonuçları yayınlandı! İşte çarpıcı sonuçlar...

24 Haziran seçimleri için Mediar Analiz anket sonuçları yayınlandı! İşte çarpıcı sonuçlar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 1 Mayıs Salı İrem Su'dan burç yorumları (1-6 Mayıs haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları: 1 Mayıs Salı İrem Su'dan burç yorumları (1-6 Mayıs haftalık burç yorumları)

Zaman gazetesi eski çalışanlarının davasında karar çıktı

Zaman gazetesi eski çalışanlarının davasında karar çıktı

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Başbakan Yıldırım'ın peş peşe verdiği müjdelerin ardından CHP'den ilk yorum geldi!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

20 yaşındaki üniversiteli kız bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

20 yaşındaki üniversiteli kız bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.