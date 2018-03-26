Kırşehir’de ulaşım master planı devreye girdi

Kırşehir Belediyesi tarafından başlatılan ’Ulaşım Master Planı’ çerçevesinde 10 adet 12 metre ve 18 adet de 8 buçuk metrelik olmak üzere 28 adet yeni belediye otobüslerinin alındığı belirtildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ’Ulaşım Master Planı’na dair yazılı açıklama yaptı. Bu kapsamda, 10 adet 12 metre ve 18 adet de 8 buçuk metrelik olmak üzere 28 adet yeni belediye otobüsünün vatandaşın hizmetine sunulduğunu belirten Bahçeci, "Araçlar klimalı, engelli vatandaşlarımızın rahat inip binmesine uygun, Kırşehir kart sistemi ile vatandaşlarımız kartını okutacak ve bu hizmetten faydalanacak. Kırşehir’in bu medeni duruşu ve güzel yaklaşımı olayın çözümünde pozitif bir etki oluşturdu ve araçlarımızı hep birlikte hizmete koymuş olacağız. Genci, yaşlısı, öğrencisi ve kadınlarımızı taşıyacağız muhakkak Kırşehir’e yakışır bir şekilde güler yüzle ve iyi niyetle yolculuklar yapılacak" dedi.

Bahçeci, açıklamasında, Kent içi Ulaşım Planı’na dair şunları söyledi:

“Milletin güler yüzü bizim yüzümüzdür. Kırşehir’de toplu taşıma sistemine geçiyoruz. Şuan ki mevcut taşıma sistemi, kapasitesi ve kalitesi Kırşehir’imize yakışmıyor. Kırşehir büyüyor, nüfusumuz arttı yeni güzergâhlar oluşuyor ve ulaşım planını hayata geçirmek zorundaydık. Ulaşımda yeni yenilikler yapıyoruz.

Proje ile Kentteki kara yolu ağının mevcut ve gelecekteki problemlerine ilişkin çözüm önerileri getirilerek kentteki ulaşım sisteminin sağlıklaştırılması, kentteki toplu ulaşım sisteminin yeniden düzenlenerek, toplu taşıma kullanım oranının arttırılarak özel araç kullanımının azaltılması ve kent içi yolculukların daha hızlı, güvenli, ekonomik ve konforlu şekilde yapılabilmesi için gerekli önlemlerin belirlenmesi, kentteki mevcut ve öneri yaya aksları ile toplu taşıma hatlarının entegrasyonunun sağlandığı bir sistem kurgulayarak yaya ulaşımının desteklenmesi, kentte bisiklet altyapısı oluşturulması ve kentin diğer kentler ve çevre yerleşmeler ile ulaşım ilişkilerinin düzenlenerek, kent merkezindeki araç yoğunluğunun azaltılmasıdır.

Bu projemizle ayrıca; Kara yolu altyapısı, trafik sistemi ve otoparklar, kara yolu kademelendirme ve geometrik düzenlemeleri yaya ve bisiklet ulaşımı kent içi yük taşımacılığı şehirler arası ve çevre yerleşmelere ulaşım ve terminallerinde değişiklik ve yenilik yaparak kent içi ulaşımı hem düzenleyeceğiz hem de rahatlatacağız."