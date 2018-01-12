Kırşehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında,terör örgütüyle bağlantıları bulunduğu iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan eski Kırşehir Müze Müdürü A.G ve İl Kadastro Müdürü M.E. ile serbest meslek sahibi M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G, tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)