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Kırşehir'deki "lunapark davası"nda karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 12:28 | Son Güncelleme

Eğlence treninin devrilmesi sonucu bir kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de lunaparkta "elma kurdu" olarak bilinen eğlence treninin devrilmesi sonucu bir kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada lunapark işletmecisi tutuksuz sanık İsmail Duran ile avukatı hazır bulundu. Karşı tarafla anlaşmalarından dolayı şikayetlerinden vazgeçen, ölen ve yaralananların yakınları ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada son savunması alınan İsmail Duran, alacaklarına karşılık lunaparkın kendisine bir süreliğine devredildiğini ancak orada hiç bulunmadığını ileri sürdü.

Duran, "Orada fiilen hiç bulunmadım. Sadece kağıt üzerinde alacaklarıma karşılık devralmış görünüyordum. İşletmeyle hiç ilgilenmedim. Bana devredenlerin çalıştırdığı personel devam ediyordu." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık Duran'a "taksirle bir kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Kırşehir'de geçen yıl temmuz ayında lunaparkta "elma kurdu" olarak bilinen eğlence treninin raydan çıkarak devrilmesi sonucu Vahap Işık (43) hayatını kaybetmiş, ölenin oğlunun da aralarında olduğu 3 kişi yaralanmıştı. Ölen ve yaralanan kişilerin yakınları karşı tarafla anlaşarak şikayetlerinden vazgeçmelerine rağmen kamu davasının görülmesine devam edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ceza Kırşehir lunapark davası

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