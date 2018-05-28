Kırşehir'deki silahlı kavga

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, hayvan otlatma meselesi yüzünden komşusunun ölümüne, oğlunun da yaralanmasına neden olduğu ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece merkeze bağlı Özbağ beldesindeki kavgada Ömer Harman'ı (56) tabancayla öldürdüğü, oğlu Erkan Harman'ı yaraladığı iddiasıyla aranan Ö.A, kent merkezinde bir yakınına ait evde yakalandı. Şüphelinin olayda kullandığı tabanca da attığı yol kenarında bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

