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Kırşehir'e şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:42 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi yakınında bulunan Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Semih Şahin'in (24) acı haberi memleketi Kırşehir'e ulaştı.

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi Derecik beldesi yakınında bulunan Irak'ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesine PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Semih Şahin'in (24) acı haberi memleketi Kırşehir'e ulaştı.

Uzman Çavuş Semih Şahin'in, şehadet haberi, yetkililer tarafından Akpınar ilçesi Büyükabdiuşağı köyündeki ailesine verildi. Bekar ve 3 kardeşten en küçüğü olan şehit uzman çavuşun cenazesi, köyünde yarın öğlen cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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