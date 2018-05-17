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Kırşehir'in "Ahi Baba"sı yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

Kırşehir'in "Ahi Baba"sı yaşamını yitirdi

KIRŞEHİR (AA) - Ahilik kültürü ve prensiplerini tanıtmak için yurt içinde ve yurt dışında sayısız konferans veren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan 91 yaşındaki Mustafa Karagüllü yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 54 yıl Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Kredi Kooperatifi Başkanlığı ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Ahilik Vakfı Başkanlığı yapan Karagüllü, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Acil Serviste ilk müdahalesi yapılan 91 yaşındaki Karagüllü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası Karagüllü'nün cenazesi, Cacabey Camisi'nde yarın kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Ahilik kültürüne yaptığı katkılardan dolayı Kırşehir'de "Ahi Baba" olarak bilinen Mustafa Karagüllü, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasına vesile olmuş, yurt içi ve yurt dışında sayısız Ahilik konferansı vermişti.

Karagüllü, kuruluşuna vesile olduğu Ahi Çarşısı'ndaki mütevazı kütüphanelerinde yediden yetmişe tüm ziyaretçilere Ahiliği anlatıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahi Baba Mustafa Karagüllü Kırşehir

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