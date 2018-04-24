Kırşehir Belediyespor’un Nevşehirspor’u Ankara Osmanlı stadında oynanan Bal ligi play-off müsabakasında yenerek 3. lige çıkmasının ardından açıklamada bulunan Kırşehirspor eski başkanı Berat Bıçakcı, Belediyenin kurumsal kimliğinin şampiyonluk getirdiğini söyledi.

Bıçakcı, yaptığı açıklamada, "2010 yılından bu yana Amatör Kümede müsabakalara çıkan Kırşehirspor takımı, Ankara’da aldığı galibiyetle büyük ve tarifsiz bir sevincin Kırşehir’de de oluşmasına neden oldu.

Belediyenin takımı sahiplenmesi sonrasında ivme yakalayan Kırşehir Belediyespor, başarıyı inanarak yakaladı. Bizler, Kırşehirliler olarak Belediyenin kurumsal kimliği ile birlikte takımımızı 2. ligde de görmek istiyoruz"dedi.

Kırşehir’in bozlak ustası merhum Neşet Ertaş gibi Kırşehirspor’unda ortak değer olduğunu anlatan Bıçakcı, "Kırşehir’den küçük il ve bazı ilçelerin profesyonel ligde takımlarının olması bizim şehrimiz adına üzücüydü. Alınan kararla Belediyenin takımı sahiplenmesi ve Amatör Ligde şampiyonluğu yaşatması Kırşehir’i eski günlerin hayaline götürdü. Eski kulüp başkanı olarak inanıyorum ki; Belediyemizin verdiği destek ve kurumsal kimlikle şehir’de bulunan her ferdin de çabası ile 3. ligden de üst lig vizesi alacağız. Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci nezdinde Belediyespor Başkanı Veli Şahin’i ve yüreklerini ortaya koyarak oynayan her futbolcumuzu tebrik ederim"diye konuştu.